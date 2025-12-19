Con el inicio del anteúltimo fin de semana del año 2025, la ciudad de Crespo se prepara para ofrecer una variada agenda de actividades religiosas, culturales y deportivas, impulsadas por distintas instituciones locales. Entre el viernes 19 y el domingo 21 de diciembre, vecinos y visitantes podrán disfrutar de encuentros pensados para toda la familia, en el marco de las celebraciones de fin de año.

Celebración ecuménica de Navidad en Plaza Sarmiento

Bajo el lema “Celebremos con alegría una Navidad en paz”, las Iglesias Unidas de Crespo invitan a la Celebración Ecuménica de Navidad, que se realizará el viernes 19 de diciembre a las 20:30 en Plaza Sarmiento. La propuesta incluirá momentos de canto, oraciones, lectura del Evangelio de Navidad, representación del Pesebre a cargo de niños de las iglesias, una puesta en escena titulada “Un cuento de Navidad” interpretada por adultos mayores, padres y un niño, reflexiones y la participación del Coro Municipal “Centenario de Crespo”. La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad; se recomienda llevar sillones.

Proyección especial de ‘The Chosen: Noche de Paz’

El domingo 21 de diciembre, a las 20:00, la Iglesia Evangélica Bautista de Crespo propone una experiencia espiritual y cultural con la proyección de ‘The Chosen: Noche de Paz’ en el Anfiteatro del Parque del Lago. La película relata el nacimiento de Jesús y las vivencias que rodearon ese acontecimiento, invitando a reflexionar sobre el verdadero sentido de la Navidad. La entrada es libre y gratuita, apta para todas las edades. Se aconseja concurrir con reposeras o mantas.

Muestra anual de Kenuria Agapi

El viernes 19 de diciembre, desde las 20:00, el estudio de formación y expresión artística Kenuria Agapi presentará su muestra anual en el Salón Municipal. El espectáculo reunirá música en vivo y presentaciones de batería, guitarra, canto e iniciación musical, con la participación de estudiantes de todas las edades. La entrada general tendrá un valor de $10.000, con ingreso gratuito para menores de 8 años y alumnos de la academia.

Serendipia – Arte en Movimiento presenta su 8º espectáculo anual

El domingo 21 de diciembre, a partir de las 20:00, Serendipia – Arte en Movimiento subirá a escena en el Salón del Colegio Sagrado Corazón con una propuesta que combina danza, teatro y emoción. El público podrá disfrutar de un recorrido por “Nunca Jamás” junto a Peter Pan y sus personajes, una composición de tango escenario y fragmentos de la obra “El eco de sus pasos: retratos de mujeres que tejieron nuestra historia”.

‘Celebremos – Fiestas Populares’, espectáculo de Patín Artístico

Ese mismo domingo, desde las 21:00, el Patín Artístico del Club Atlético Sarmiento presentará ‘Celebremos – Fiestas Populares’ en el salón polifuncional “Daniel Trembecki”. Una propuesta llena de color, ritmo y emoción que invita a recorrer distintas celebraciones populares sobre ruedas.

Impro-humor y teatro con La-Co-Tei

También el domingo 21, a las 21:00, el elenco de La-Co-Tei ofrecerá en el Salón Municipal una noche de improvisación, humor e historias breves. Bajo la dirección de Rubén Clavenzani, el grupo presentará un espectáculo dinámico y participativo, con entradas a $15.000.

Deportes: Copa Entre Ríos de Fútbol

La agenda se completa con deporte. El domingo 21 de diciembre, desde las 17:00, el Club Atlético Sarmiento será local ante Peñarol de Basavilbaso en el estadio “Don César Bione”, por la segunda fecha de la Copa Entre Ríos de Fútbol de Primera División masculina.