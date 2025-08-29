Fin de semana
Crespo despide agosto con propuestas culturales, teatrales y deportivas para toda la familia
El mes de agosto llega a su fin y la ciudad de Crespo lo despide con una agenda cargada de actividades culturales y deportivas para todos los gustos y edades. Desde la Municipalidad, a través del área de Cultura y Turismo, se invita a la comunidad a participar y disfrutar de las diferentes alternativas.
Estudiantina 2025: presentación de equipos
Este domingo 31 de agosto, desde las 17:00, tendrá lugar la presentación de los 25 equipos que participarán de la tradicional Estudiantina 2025, en sus categorías “A” y “B”. Cada grupo le pondrá color y alegría a la jornada con sus banderas, mascotas y temas musicales representativos.
El evento se desarrollará frente a la Casa de la Juventud (3 de Febrero 1121). En caso de lluvia, la actividad se trasladará al Salón Polifuncional “Daniel Trembecki” del Club Atlético Sarmiento. La organización está a cargo de la Municipalidad de Crespo.
Velada de lectores
Este viernes 29 de agosto a las 20:00, el Salón Municipal será escenario de la Velada de Lectores, bajo el lema “Una noche donde las palabras florecen y el arte se hace encuentro”.
La propuesta gratuita y abierta a todo público contará con la participación del escritor infantil Diego Quiroga, la escritora y artista plástica Marta Álvarez, y el elenco de teatro del IMEFAA, que presentará la obra “La Solapa”. Será una hora de literatura, teatro y arte, destinada a escuelas, bibliotecas, lectores y toda la comunidad.
Teatro: El cuarto de Verónica
Los amantes del suspenso podrán disfrutar de la obra teatral “El cuarto de Verónica”, con las actuaciones de Silvia Kutika, Fabio Aste y un gran elenco.
La función será el domingo 31 de agosto a las 20:00, en el Salón Municipal. La puesta tiene una duración de 70 minutos y está dirigida a público mayor de 13 años. Las entradas, con un valor de $25.000, se encuentran disponibles en plateanet.
Agenda deportiva
El deporte también tendrá un fin de semana cargado de actividad en la ciudad:
- Fútbol Infantil: Quinta fecha del Torneo Clausura Gurises de Paraná Campaña – Copa Profesor Mario Azaad. Los partidos se jugarán el sábado 30 en distintos estadios de Crespo:
- Unión verde vs. Cultural blanco (estadio “Mundialista 25 de Agosto”).
- Sarmiento blanco vs. Cañadita Central de Seguí (estadio “Don César Bione”).
- Cultural celeste vs. Sarmiento rojo (estadio “Eduardo Stieben Wirth”).
Horarios: Sub 13 (13:00), Sub 11 (14:05) y Sub 15 (15:00).
- Básquetbol: El sábado 30, el Club Atlético Unión será local en divisiones formativas del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense. Se enfrentará a Universitario (U11 “B”, 13:00) y a Paracao (U15 “B”, 14:00).
- Fútbol Femenino: El sábado 30 a las 16:30, en el estadio “Don César Bione”, Sarmiento recibirá a Cañadita Central de Seguí en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura Mujeres de Paraná Campaña.
- Fútbol Juvenil y Mayor: El domingo se vivirá un clásico de Crespo. En el estadio “Don César Bione”, Sarmiento enfrentará a Cultural por la quinta fecha del Clausura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Los horarios: Sub 20 (12:45), Sub 17 (14:15) y Primera (15:30).