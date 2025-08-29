El mes de agosto llega a su fin y la ciudad de Crespo lo despide con una agenda cargada de actividades culturales y deportivas para todos los gustos y edades. Desde la Municipalidad, a través del área de Cultura y Turismo, se invita a la comunidad a participar y disfrutar de las diferentes alternativas.

Estudiantina 2025: presentación de equipos

Este domingo 31 de agosto, desde las 17:00, tendrá lugar la presentación de los 25 equipos que participarán de la tradicional Estudiantina 2025, en sus categorías “A” y “B”. Cada grupo le pondrá color y alegría a la jornada con sus banderas, mascotas y temas musicales representativos.

El evento se desarrollará frente a la Casa de la Juventud (3 de Febrero 1121). En caso de lluvia, la actividad se trasladará al Salón Polifuncional “Daniel Trembecki” del Club Atlético Sarmiento. La organización está a cargo de la Municipalidad de Crespo.

Velada de lectores

Este viernes 29 de agosto a las 20:00, el Salón Municipal será escenario de la Velada de Lectores, bajo el lema “Una noche donde las palabras florecen y el arte se hace encuentro”.

La propuesta gratuita y abierta a todo público contará con la participación del escritor infantil Diego Quiroga, la escritora y artista plástica Marta Álvarez, y el elenco de teatro del IMEFAA, que presentará la obra “La Solapa”. Será una hora de literatura, teatro y arte, destinada a escuelas, bibliotecas, lectores y toda la comunidad.

Teatro: El cuarto de Verónica

Los amantes del suspenso podrán disfrutar de la obra teatral “El cuarto de Verónica”, con las actuaciones de Silvia Kutika, Fabio Aste y un gran elenco.

La función será el domingo 31 de agosto a las 20:00, en el Salón Municipal. La puesta tiene una duración de 70 minutos y está dirigida a público mayor de 13 años. Las entradas, con un valor de $25.000, se encuentran disponibles en plateanet.

Agenda deportiva

El deporte también tendrá un fin de semana cargado de actividad en la ciudad:

Fútbol Infantil : Quinta fecha del Torneo Clausura Gurises de Paraná Campaña – Copa Profesor Mario Azaad . Los partidos se jugarán el sábado 30 en distintos estadios de Crespo: Unión verde vs. Cultural blanco (estadio “Mundialista 25 de Agosto”). Sarmiento blanco vs. Cañadita Central de Seguí (estadio “Don César Bione”). Cultural celeste vs. Sarmiento rojo (estadio “Eduardo Stieben Wirth”).

Horarios: Sub 13 (13:00), Sub 11 (14:05) y Sub 15 (15:00).

Básquetbol: El sábado 30, el Club Atlético Unión será local en divisiones formativas del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense. Se enfrentará a Universitario (U11 “B”, 13:00) y a Paracao (U15 “B”, 14:00).

Fútbol Femenino: El sábado 30 a las 16:30, en el estadio “Don César Bione”, Sarmiento recibirá a Cañadita Central de Seguí en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura Mujeres de Paraná Campaña.