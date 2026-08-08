La ciudad de Crespo fue sede este viernes de la jornada "Caminos y Territorio: Conferencias para el Desarrollo Sustentable", un espacio que reunió a funcionarios, productores, técnicos y representantes de instituciones para debatir sobre la importancia estratégica de la infraestructura vial rural en el desarrollo productivo de Entre Ríos.

El encuentro, realizado en el Salón Municipal, promovió el intercambio de experiencias y herramientas vinculadas a la gestión sustentable de los caminos rurales, los costos asociados a su mantenimiento y el impacto que una adecuada red vial tiene sobre la producción, la educación, la salud y el arraigo de las familias que viven en el campo.

La conectividad como motor del desarrollo

Durante la apertura, el intendente de Crespo, Marcelo Cerutti, destacó el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado para sostener la red vial rural.

"Debemos destacar el compromiso y la cooperación de todos los sectores que integran el consorcio caminero. La conservación de los caminos beneficia no solo a la producción, sino también a la educación, la salud y el arraigo de quienes viven en el ámbito rural", expresó.

Por su parte, el ministro de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos, Hernán Jacob, remarcó que la mejora de la conectividad requiere un esfuerzo compartido.

"La solución no puede venir de un solo actor. Es necesario articular recursos y conocimientos porque la riqueza de la provincia está en su interior productivo y para potenciarla hacen falta caminos en condiciones", sostuvo.

Un consorcio que administra 260 kilómetros

El presidente de la Asociación Civil Consorcio Caminero MiCrA, Mariano Goette, explicó que desde enero la entidad administra 260 kilómetros de caminos rurales, convirtiéndose en el consorcio caminero de mayor alcance en Entre Ríos.

Según indicó, el objetivo es atender las necesidades más urgentes de una región donde funcionan 595 establecimientos agropecuarios dedicados a actividades como agricultura, ganadería, producción lechera, avicultura y porcicultura.

Goette señaló que el modelo de gestión basado en la cooperación entre los sectores público y privado permite avanzar en soluciones concretas para mejorar la conectividad y fortalecer una de las zonas con mayor diversidad productiva de la provincia.

Conferencias sobre infraestructura y competitividad

La jornada fue organizada por la Microrregión Crespo y Aldeas Aledañas (MiCrA), su Consorcio Caminero, la Fundación Proiectum y la Agencia de Extensión Rural del INTA Crespo, con el acompañamiento de la Municipalidad de Crespo, la Federación Agraria Argentina Filial Crespo y la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura.

El programa incluyó las conferencias "Gestión sustentable de caminos rurales: lo esencial es invisible a los ojos", a cargo de Daniel Costa, y "Costos ocultos que reducen rentabilidad", presentada por Matías Martínez.

Posteriormente se desarrolló un espacio de intercambio entre los asistentes y el cierre estuvo a cargo del ministro Hernán Jacob y del director administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Exequiel Donda.

La convocatoria reunió a representantes de organismos públicos, instituciones, productores, empresarios y vecinos interesados en una temática considerada clave para la competitividad del sector agropecuario y el desarrollo sostenible de Entre Ríos.