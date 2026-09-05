El Frente Crespo Nos Une organizó este viernes 4 de septiembre una jornada de análisis y debate sobre los desafíos económicos y territoriales del país. La actividad, denominada “Agenda Económica y Transformación Territorial Argentina”, tuvo como principal expositor al abogado y especialista en desarrollo territorial Fabio Quetglas.

El encuentro se realizó en Crespo y reunió a dirigentes locales, regionales, provinciales y nacionales, además de representantes de instituciones y del sector privado.

La jornada estuvo atravesada por una idea central: la necesidad de pensar el desarrollo desde las ciudades y regiones, con planificación, diálogo entre sectores y una mirada de largo plazo.

Cerutti: “Un frente abierto para trabajar juntos”

El intendente de Crespo, Marcelo Cerutti, fue el encargado de dar la bienvenida y agradeció la presencia de quienes participaron de la convocatoria.

“Sumarse a escuchar y charlar” forma parte, según explicó, de una serie de iniciativas que tienen como objetivo común trabajar y gestionar para lograr progreso y crecimiento para la ciudad.

Cerutti destacó además el recorrido del Frente Crespo Nos Une, espacio que gobierna la ciudad desde diciembre de 2015 y que, según remarcó, logró resultados electorales y transformaciones que posicionaron a Crespo como una referencia provincial y nacional.

También valoró la presencia de intendentes y presidentes comunales de localidades de la región, con quienes —señaló— existe un diálogo permanente para abordar problemáticas y proyectos de manera conjunta.

Una coalición que busca ampliar su espacio

Al referirse al Frente, Cerutti lo definió como un espacio vinculado con el trabajo, la producción, la innovación y la transparencia, y destacó la capacidad de diálogo entre los distintos sectores políticos que lo integran.

“Acá hay lugar para los que estuvieron desde el comienzo, para los que se fueron sumando, para los que hoy vienen por primera vez y para los que vendrán”, sostuvo.

El intendente también expresó su respaldo al gobernador Rogelio Frigerio y a su gestión provincial.

Schneider: “El desarrollo local debe hacerse con planificación”

El diputado nacional por Entre Ríos y exintendente de Crespo Darío Schneider destacó la participación de dirigentes y referentes de distintas localidades.

Consideró que el encuentro representa una oportunidad para renovar expectativas y propuestas de cara a los próximos cuatro años, con una visión común sobre el desarrollo local.

“El desarrollo local debe hacerse con planificación, trabajo en equipo, con honestidad, austeridad y absoluta transparencia”, afirmó.

Schneider sostuvo además que las transformaciones requieren tiempo y defendió el rumbo de la gestión provincial encabezada por Frigerio.

En ese sentido, señaló que Entre Ríos atraviesa una situación compleja, pero consideró que las medidas adoptadas permitirán profundizar cambios y alcanzar mejores resultados en materia de desarrollo y crecimiento.

Trabajo conjunto y participación de la sociedad civil

El legislador planteó que el desarrollo no puede depender de una única mirada ni de una sola persona.

“El camino es este, el desarrollo local, el trabajo conjunto e integrado con la sociedad civil”, sostuvo.

También convocó a continuar trabajando de manera coordinada y reconoció las dificultades que atraviesa el país.

“Las transformaciones llevan tiempo y valdrá la pena el esfuerzo que estamos haciendo”, afirmó.

Fabio Quetglas habló sobre desarrollo y transformación territorial

El eje central de la jornada estuvo a cargo de Fabio Quetglas, quien abordó la transformación territorial, la situación de la región y la agenda económica que enfrenta Argentina hacia los próximos años.

La propuesta apuntó a generar un espacio de intercambio sobre cómo planificar las ciudades y localidades frente a los cambios económicos y productivos que atraviesa el país.

Durante su exposición, Quetglas destacó particularmente el rol que tiene el Estado municipal en los procesos de desarrollo y valoró la gestión local de Crespo.

“Se ve una ciudad muy linda y agradable urbana, limpia y ordenada”, señaló al referirse a la ciudad.

Un encuentro con distintos sectores políticos

La actividad contó con representantes de los espacios que integran el Frente Crespo Nos Une, entre ellos la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y el Movimiento de Interacción Vecinal (MIV), además de personas independientes y referentes vinculados con otros sectores políticos.

También participa actualmente el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

El Frente atraviesa su tercera gestión al frente del municipio de Crespo, en un recorrido que comenzó en 2015.

Once años después de su conformación, el espacio busca sostenerse como un ámbito de encuentro entre distintos sectores que comparten una mirada basada, según expresaron sus referentes, en la gestión, el diálogo y la planificación.

Quién es Fabio Quetglas

Quetglas es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires en 1988. Fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2025.

Cuenta además con una Maestría en Gestión de Ciudades de la Universidad de Barcelona y otra en Desarrollo Local de la Universidad de Bologna.

Actualmente se desempeña como director de la Maestría en Ciudades de la UBA y de la Maestría en Desarrollo Territorial de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Su presencia en Crespo permitió poner en discusión una agenda que trasciende la coyuntura política y económica inmediata: cómo planificar el crecimiento de las ciudades, potenciar las capacidades regionales y preparar a los territorios para los cambios que vienen.