Según se informó desde la Comisaría Crespo, alrededor de las 15:30, personal policial fue requerido en la estación de servicios PUMA de la ciudad, luego de que empleados del sector shop advirtieran la presencia de un automóvil que había sido identificado previamente por estar presuntamente involucrado en maniobras con billetes falsificados de $20.000.

De acuerdo a la información oficial, el vehículo ya había sido detectado en la jornada anterior, cuando sus ocupantes habrían realizado compras utilizando billetes apócrifos tanto en la mencionada estación de servicio como en otra firma local, YPF. La identificación del rodado fue posible gracias al análisis del registro fílmico de seguridad, que permitió reconocer nuevamente su presencia en el lugar.

De acuerdo a la información oficial, el vehículo ya había sido detectado en la jornada anterior, cuando sus ocupantes habrían realizado compras utilizando billetes apócrifos tanto en la mencionada estación de servicio como en otra firma local, YPF. La identificación del rodado fue posible gracias al análisis del registro fílmico de seguridad, que permitió reconocer nuevamente su presencia en el lugar.

Ante la alerta, una dotación policial acudió de inmediato y procedió a interceptar e identificar a los ocupantes del automóvil sospechoso, un Citroën de color gris oscuro. En el procedimiento fueron identificados un hombre de 32 años domiciliado en General Ramírez y otro de 46 años con residencia en la provincia de Santa Fe.

Mientras se desarrollaban las actuaciones, efectivos policiales observaron una actitud sospechosa por parte de otros dos individuos que se encontraban en las inmediaciones. Según se indicó, ambos descendieron de otro vehículo y comenzaron a retirarse apresuradamente a pie por la banquina de la Ruta Nacional 12.

Su desplazamiento fue rápidamente interceptado por los uniformados, que procedieron a demorarlos e identificarlos. Se trataba de otro hombre de 32 años domiciliado en General Ramírez y un joven de 25 años oriundo de la provincia de Tucumán.

Frente a esta situación, la Comisaría Crespo dio inmediata intervención al Juzgado Federal de Paraná, que ordenó la aprehensión de los cuatro involucrados. Posteriormente, fueron trasladados a la División Antecedentes Personales y Sanidad Policial de la capital entrerriana para cumplir con los procedimientos de rigor. Tras las diligencias judiciales correspondientes, recuperaron su libertad, aunque quedaron supeditados a la causa que investiga la presunta circulación de dinero falso.

Durante el operativo, además, se procedió al secuestro de teléfonos celulares pertenecientes a los acusados y diversos elementos de interés para la investigación. Entre ellos, se incautó dinero en efectivo por un total de 700.000 pesos argentinos, distribuidos en billetes de distintas denominaciones, además de 30 dólares estadounidenses y numerosos tickets de compras correspondientes a distintos comercios y empresas.