La Municipalidad de Crespo informó que desde este martes 15 de septiembre se interrumpirá la circulación vehicular en un sector del Acceso Presidente Juan Domingo Perón, debido a trabajos de recambio de la rejilla superior del canal entubado ubicado casi en la intersección con calle Los Sauces.

De acuerdo con lo informado, la obra tendrá un plazo estimado de tres semanas, período durante el cual quienes utilizan habitualmente este acceso deberán recurrir a los desvíos establecidos para ingresar o salir de la ciudad.

La intervención se realizará en el sector correspondiente al Barrio Azul, una zona que forma parte de un conjunto de obras vinculadas con la infraestructura vial y el manejo de los excedentes pluviales.

Cómo serán los desvíos

A raíz del corte, se dispondrán desvíos en las intersecciones del Acceso Perón con las calles España, Italia y Los Sauces.

En el tramo donde se desarrollarán los trabajos únicamente estará habilitada la circulación de frentistas y de clientes o proveedores de los comercios ubicados en el sector.

En estos casos, el ingreso y egreso deberá realizarse por Acceso Perón y calle España.

Desde el municipio explicaron que la rejilla presenta actualmente ondulaciones como consecuencia del paso del tiempo y de la elevada transitabilidad que registra este acceso. El recambio busca mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial.

Obras para mejorar el drenaje en Barrio Azul

El intendente Marcelo Cerutti recorrió el lugar junto a integrantes de su gabinete y mantuvo un diálogo con los frentistas para informar sobre las características de los trabajos.

El jefe comunal vinculó esta intervención con el plan de obras que lleva adelante el municipio para mejorar los accesos a Crespo y la infraestructura de la ciudad.

En particular, destacó las obras ejecutadas sobre el canal ubicado entre calle Italia y el Acceso Presidente Perón, donde se realizó el entubado de un tramo mediante la construcción de un contrapiso inferior, mampostería lateral y una losa superior que también funciona como senda peatonal.

Según informó el municipio, esa obra demandó una inversión superior a $135 millones y tuvo como objetivo mejorar la conducción y el escurrimiento del agua de lluvia y prevenir anegamientos.

La intervención también incluyó el levantamiento de la cota de calle Italia en la zona del canal, con el propósito de mejorar la transitabilidad y la conexión de la trama urbana del Barrio Azul.

Además, se concretó un entubado y un puente en el sector de Italia y Susana Kemerer de Regner, mientras que desde Italia hasta la Ruta Nacional 131 se realizaron tareas de limpieza y adecuación del canal para favorecer el escurrimiento del agua pluvial.

Nueva infraestructura sobre la Ruta 131

Dentro del mismo esquema de obras, la Municipalidad de Crespo trabaja en conjunto con Vialidad Nacional para avanzar en la construcción de una dársena de desaceleración y una colectora sobre la Ruta Nacional 131, del lado correspondiente al sentido oeste-este, en dirección Yapeyú-Perón.

La infraestructura permitirá que los vehículos que circulan por la Ruta 131 hacia Crespo, provenientes de la zona de Libertador San Martín, puedan abandonar la ruta mediante la colectora e ingresar al Acceso Perón en un cruce a 90 grados.

La obra apunta a mejorar las condiciones de acceso a la ciudad y ordenar los movimientos vehiculares en uno de los sectores de ingreso a Crespo que registra tránsito permanente.

Mientras duren los trabajos sobre el Acceso Perón, se solicita a los conductores respetar la señalización y los desvíos establecidos, teniendo en cuenta que la interrupción se extenderá durante aproximadamente tres semanas.