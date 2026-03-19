La Dirección de Políticas Alimentarias de la Provincia informó que los beneficiarios de la Tarjeta Social SIDECREER deberán actualizar sus datos antes del próximo 30 de marzo, con el objetivo de mantener vigente la información y garantizar la continuidad del beneficio.

Desde el organismo indicaron que este procedimiento es obligatorio para todas las personas que actualmente cuentan con la tarjeta, ya que permite asegurar una correcta asignación de los recursos y el normal funcionamiento del programa.

En este marco, se solicita a los beneficiarios que se acerquen a la oficina de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Crespo para realizar el trámite correspondiente. La atención se brinda en la sede ubicada en calle 25 de Mayo N° 907, de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 13:00.

Asimismo, las autoridades remarcaron la importancia de cumplir con el plazo establecido, ya que la falta de actualización de datos podría generar inconvenientes en la percepción del beneficio.

Finalmente, desde el área recordaron que este tipo de instancias administrativas son fundamentales para mantener actualizados los padrones y garantizar que la asistencia llegue de manera eficiente a quienes más la necesitan.