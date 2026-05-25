La ciudad de Crespo conmemoró este lunes 25 de mayo el 216º aniversario de la Revolución de Mayo con un acto oficial protocolar realizado frente al Palacio Municipal, en una jornada cargada de memoria histórica, reflexión y reafirmación de los valores patrióticos que dieron origen a la Nación argentina.

La ceremonia reunió a autoridades nacionales, provinciales y locales, representantes de instituciones intermedias y vecinos de la ciudad, quienes participaron de la conmemoración para recordar aquella histórica jornada de 1810 que marcó el inicio del proceso hacia la construcción de una patria libre y soberana.

Durante su discurso, el intendente Marcelo Cerutti destacó la importancia de mantener viva la memoria colectiva y reflexionó sobre el significado histórico de la Revolución de Mayo. “Es muy lindo vernos y juntarnos para evocar una fecha muy especial, donde los argentinos dimos el inicio de nuestros primeros pasos como Patria, como Nación”, expresó.

En ese marco, subrayó la relevancia de la diversidad de ideas que caracterizó a la Primera Junta de Gobierno, integrada por referentes de distintos sectores sociales que, según indicó, lograron construir un destino común en búsqueda de libertad y autonomía.

Cerutti también trazó un paralelismo entre aquella imagen del Cabildo de 1810 y el presente de las comunidades argentinas. “Entre todos los habitantes de este suelo argentino, como tenemos hoy en nuestra ciudad, debemos seguir trabajando con compromiso para ser los arquitectos de nuestro propio destino”, sostuvo.

Identidad local y compromiso comunitario

En otro tramo de su mensaje, el presidente municipal trasladó el espíritu patriótico al desarrollo de la comunidad crespense, resaltando el legado de los inmigrantes en la construcción del tejido social y productivo local.

“Esta comunidad que tenemos, nacida de los inmigrantes que aportaron una idea de trabajo y comunión, permitió desarrollar cooperativas, clubes, escuelas y la fe a través de las iglesias. Eso es lo que debemos sostener en el tiempo para seguir construyendo cada día este Crespo lindo, que se proyecte a la provincia de Entre Ríos y a nuestra querida República Argentina”, manifestó.

Asimismo, destacó el potencial de la ciudad y convocó a los vecinos a sostener el trabajo conjunto. “Contamos con una ciudad virtuosa en muchas cosas. Vamos a sostenerlo, trabajando arduamente cada uno de nosotros cada día. Sigamos trabajando en comunidad por nuestra ciudad, provincia y país, para tener una nación libre y soberana como cada uno de nosotros nos merecemos. ¡Viva la patria!”, concluyó.

Expresiones culturales y religiosas

El acto incluyó invocaciones religiosas a cargo de Selvaraj Simón, sacerdote de la Parroquia San José, y Rubén Almada, pastor del Centro Cristiano Internacional.

En el plano artístico, el Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos fueron interpretados por un octeto vocal del Coro Municipal del Centenario, dirigido por el profesor Eduardo Retamar.

Además, el Taller de Adultos de Danzas Folklóricas del Centro Cultural “La Estación” presentó las piezas tradicionales Los Amores y La Huella, mientras que los niños del mismo espacio cultural compartieron El Caramba y el tradicional Gato Patriótico, aportando color, identidad y sentimiento nacional a la celebración.

Presencia de autoridades

La ceremonia contó con la presencia de destacadas autoridades nacionales, provinciales y municipales. Junto al intendente Marcelo Cerutti participaron el diputado nacional Darío Schneider; el ministro de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos, Hernán Jacob; el secretario de Justicia, Julián Maneiro; el coordinador General Ministerial del MPeI, Gonzalo Atencio; la viceintendenta Jacinta Eberle; integrantes del gabinete municipal, concejales, fuerzas de seguridad, representantes de Bomberos Voluntarios, instituciones locales y vecinos de Crespo.

De esta manera, la ciudad renovó su compromiso con la memoria histórica y con los ideales de libertad, unidad y trabajo comunitario que inspiraron la Revolución de Mayo, reafirmando el valor de la identidad local y la construcción colectiva como pilares del presente y del futuro.