Desde el gobierno local destacaron que la programación fue elaborada en conjunto con excombatientes de la ciudad. “Mediante un trabajo articulado con los Veteranos de Malvinas de Crespo, planificamos acciones para fortalecer la memoria de este acontecimiento tan significativo para todos los argentinos”, señaló Andrés Spreafico, director de Integración y Participación Comunitaria.

Vigilia en la plaza

Las actividades comenzarán el miércoles 1º de abril a las 23:30 con la tradicional vigilia, que se desarrollará en la Plaza “Héroes de Malvinas”. Allí se darán cita autoridades locales, veteranos, representantes de instituciones y vecinos.

Durante el encuentro se realizará la colocación de una ofrenda floral al pie del monumento que recuerda a los excombatientes y a los caídos en la guerra.

Acto oficial y muestra histórica

El jueves 2 de abril, fecha en la que se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, tendrá lugar el acto protocolar oficial desde las 10:00 en el mismo espacio público.

En la ceremonia participarán autoridades municipales y provinciales, junto a veteranos, instituciones educativas y organizaciones de la comunidad.

En ese marco, también se presentará la muestra “Malvinas. Los héroes crespenses que volaron hacia la Gloria”, una investigación desarrollada dentro del proyecto histórico y cultural “Abuelo Emilio”.

El trabajo, impulsado por Estela Lederhos, Claudio Schulz y Thomás Schulz desde el año 2020, reconstruye la historia de los pilotos crespenses Juan José Ramón Falconier y Danilo Rubén Bolzán, quienes participaron del conflicto. La exposición incluirá fotografías, maquetas de las aeronaves que piloteaban y cerca de 80 objetos históricos utilizados durante la guerra.

Teatro en homenaje a las madres

Como parte de la agenda conmemorativa, el viernes 10 de abril se presentará la obra teatral “Ningún suelo más querido”, a partir de las 20:30 en el Salón Municipal de Crespo, con entrada libre y gratuita.

La propuesta, interpretada por la actriz Mirta Rossi, rinde homenaje a las madres de los veteranos y caídos en Malvinas. A través de un unipersonal, aborda la vivencia de una directora de escuela durante el inicio del conflicto, reflejando las tensiones y emociones de un momento que marcó profundamente a la sociedad argentina.

De esta manera, Crespo renueva su compromiso con la memoria, el reconocimiento y el homenaje a quienes defendieron la soberanía nacional, manteniendo vivo el recuerdo de Malvinas en la comunidad.