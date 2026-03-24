En la noche del viernes, los concejales Juan Pablo Motta, Silvia Ledesma y Luciano Reca, integrantes del bloque justicialista Más para Entre Ríos / Crespo en Marcha, dieron a conocer a Paralelo32 su posicionamiento respecto al proceso de selección para cubrir el cargo titular de Juez de Paz y Familia de la ciudad.

Los ediles describieron el contexto actual como una situación de prolongada interinidad en el ejercicio del cargo, lo que, según señalaron, ha generado una “provisoriedad institucional” que requiere una pronta resolución. En ese sentido, remarcaron que la designación definitiva del titular constituye “una obligación institucional y una garantía para el acceso a la justicia de todos los ciudadanos de Crespo”.

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En cuanto a su postura de fondo, los concejales reafirmaron su preferencia por el mecanismo de concurso abierto y público. “Es el procedimiento más transparente, democrático e igualitario para la cobertura de cargos en la Justicia de Paz”, sostuvieron, al tiempo que subrayaron que dicho sistema garantiza la igualdad de oportunidades, la idoneidad de los postulantes y la legitimidad del proceso ante la ciudadanía.

Sin embargo, explicaron que su decisión de acompañar el proceso de selección mediante terna —impulsado por el Departamento Ejecutivo Municipal— responde a un contexto particular. Según indicaron, han tomado conocimiento de reiterados reclamos de vecinos y vecinas que demandan una solución “definitiva e inmediata” a la situación.

“Frente a esta demanda concreta, y reconociendo que el mecanismo de selección por terna se encuentra contemplado y habilitado por la normativa vigente, se ha resuelto acompañar dicho proceso en carácter excepcional”, expresaron.

Los concejales aclararon que esta decisión no implica un cambio en sus principios, sino una respuesta responsable ante una necesidad urgente de la comunidad. “No significa renunciar a nuestras convicciones, sino priorizar la resolución de un problema real e impostergable”, argumentaron en relación a la votación realizada esta semana en el Concejo Deliberante.

Cabe señalar que la terna propuesta por el Ejecutivo fue aprobada con el acompañamiento del bloque, a excepción de la edil Nancy Eichhorn, quien votó en rechazo del proyecto de Decreto.

Finalmente, Motta, Ledesma y Reca destacaron que realizaron un análisis exhaustivo de los postulantes. “Llevamos adelante una evaluación de antecedentes profesionales y entrevistas personales con cada uno de los integrantes de la terna, atendiendo a criterios de idoneidad, trayectoria y capacidad para el ejercicio del cargo”, concluyeron.