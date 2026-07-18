En total fueron destruidos 21 automóviles y 245 motocicletas que permanecían bajo custodia del municipio tras haber sido retenidos entre 2020 y principios de 2025.

La tarea se concretó en el marco del Programa Nacional de Descontaminación y Compactación de Vehículos (Prodeco), luego de cumplirse los plazos y procedimientos administrativos previstos por la legislación vigente para que sus titulares pudieran regularizar la situación y recuperarlos.

El intendente Marcelo Cerutti, acompañado por el responsable del Área de Prevención y Seguridad Urbana, Luciano Ríos, destacó que la disposición final de los rodados representa el cierre del trabajo iniciado con los operativos de control.

"Cada unidad que ingresó a este proceso es el resultado de un trabajo articulado entre distintas instituciones del Estado", expresó el presidente municipal.

Cerutti remarcó además que los procedimientos conjuntos entre la Policía, los inspectores de Tránsito y la Guardia Urbana permitieron retirar de circulación vehículos involucrados en distintas infracciones.

"Con la compactación completamos ese proceso, liberando espacios, reduciendo riesgos ambientales y consolidando una ciudad más ordenada", señaló.

Más de 200 retenciones en lo que va del año

Durante la actividad, Luciano Ríos informó que entre diciembre de 2025 y el 14 de julio de este año se registraron alrededor de 210 retenciones de vehículos, de las cuales 183 correspondieron a motocicletas. De ese total, 50 fueron secuestradas por circular con caños de escape no reglamentarios.

El funcionario recordó que, una vez retenido un vehículo, su propietario dispone de un plazo para regularizar la situación, presentar la documentación requerida y abonar las multas correspondientes.

"Si transcurridos seis meses el titular no realiza el trámite, el municipio queda habilitado para disponer su desguace o compactación", explicó.

Procedimiento previsto por ordenanza

Los trabajos se realizaron en un sector del Centro Cultural La Estación, respetando los protocolos técnicos, administrativos y ambientales establecidos para este tipo de intervenciones.

Desde el municipio recordaron que, en cumplimiento de la Ordenanza Nº 77/15, previamente se intimó mediante edictos a los propietarios de los vehículos para que comparecieran ante el Juzgado de Faltas y regularizaran su situación. Cumplido ese proceso y vencidos los plazos legales sin que los rodados fueran retirados, quedó habilitada su disposición final.

Un destino solidario

Además del impacto ambiental y de ordenamiento urbano que implica la liberación de espacios en los depósitos municipales, la compactación tendrá un fin solidario.

En el marco del Prodeco, los fondos obtenidos por la venta del material reciclable serán destinados a la Asociación Crespense de Ayuda al Discapacitado Mental Esperanza (ACADME), institución que desarrolla distintas acciones de acompañamiento e inclusión en la comunidad.

También participaron de la actividad la secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano, Vanesa Pusineri; la secretaria de Infraestructura y Ambiente, Bettina Hofer; y el director de Servicios Públicos, Juan Gareis.