En la ciudad de Crespo dará inicio un Curso de Autoconocimiento y Desarrollo Personal, una propuesta abierta y gratuita destinada a todas las personas interesadas en incorporar herramientas para el bienestar emocional y el crecimiento personal.

El curso comenzará el lunes 26 de enero, se dictará los lunes y viernes a las 20.30 horas, y tendrá lugar en Dr. Minguillón 1779. Está pensado para el público en general y no requiere conocimientos previos, lo que permite una amplia participación de la comunidad.

En diálogo en dúplex por FM Boing 93.7 y Paralelo 32, dentro de la programación local, Cristian Hetze brindó detalles sobre la iniciativa y explicó que el objetivo principal es ofrecer herramientas simples y prácticas para que las personas puedan conocerse mejor, gestionar sus emociones y vivir con mayor claridad.

“El objetivo es la difusión del conocimiento gnóstico, que es un conocimiento ancestral. Es brindarle herramientas para la eliminación de los elementos que cargamos dentro y que muchas veces son causa de nuestra infelicidad”, expresó Hetze durante la entrevista. En ese sentido, agregó: “Buscamos que la gente se sienta mejor consigo misma y con el resto de las personas”.

La propuesta apunta a generar un espacio de reflexión y aprendizaje accesible, promoviendo el desarrollo personal desde una mirada integral. Al tratarse de un curso libre y gratuito, la iniciativa busca facilitar el acceso y la participación de todos los vecinos interesados.

Quienes deseen realizar consultas o inscribirse pueden comunicarse vía WhatsApp al 3435 17-4046.