En el marco del Mes de la Mujer, bajo el lema “Un mes para encontrarnos”, la Municipalidad de Crespo organizó una serie de propuestas que promueven el encuentro, la participación, el arte y la reflexión, con el objetivo de reconocer el rol fundamental de las mujeres y generar espacios abiertos al diálogo y al bienestar.

Una de las actividades destacadas será el ciclo “Pensarnos en Igualdad”, que tendrá su primera charla este viernes 27 de marzo a las 17:00 en el Parque Virgen de Guadalupe. La jornada estará a cargo de profesionales de la salud y la sexualidad, e incluirá la entrega de kits inclusivos.

En el plano cultural, el sábado 28 desde las 20:00 se presentará la obra “El Eco de sus Pasos” en el Salón Municipal de Crespo. La propuesta, a cargo del grupo Serendipia – Arte en Movimiento, rinde homenaje a mujeres que dejaron huella en la historia a través de una puesta escénica basada en el álbum “Mujeres Argentinas”. El espectáculo, de una hora de duración, combina movimiento y expresión corporal, y las entradas anticipadas tienen un valor de 10.000 pesos.

En paralelo, el deporte tendrá un lugar central durante el fin de semana, con múltiples competencias en distintas disciplinas.

El pádel abrirá la agenda con el Torneo Puntuable NG del circuito anual, que se disputará desde el viernes hasta el domingo en el Club Atlético Unión de Crespo, con participación en categorías Suma 15 Damas y Suma 14 Caballeros.

El fútbol también será protagonista con el inicio del Torneo Apertura “Gurises de Paraná Campaña”, destinado a categorías infantiles, con partidos en distintos estadios de la ciudad. Además, comenzará el certamen femenino “Mujeres de Paraná Campaña” y se disputará la segunda fecha del torneo masculino mayor de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, que incluirá una nueva edición del clásico crespense entre la Asociación Deportiva y Cultural y Unión.

En básquet, se jugará la tercera fecha del Torneo Apertura de la Asociación Paranaense en categorías formativas masculinas, mientras que el domingo habrá actividad femenina con la categoría U15 Proyección. Por su parte, la natación tendrá su espacio con el segundo Encuentro de Postas Americanas en la Asociación Deportiva y Cultural.

El rugby marcará otro de los puntos destacados del fin de semana, con el inicio del Torneo Apertura Desarrollo de Mayores organizado por la Unión Entrerriana de Rugby, donde Unión recibirá a Libertad de Nogoyá.