El acto protocolar se desarrolló en el Destacamento de Vigilancia Cuartel Crespo del Ejército Argentino, un espacio con fuerte valor histórico que, según se destacó, comienza a proyectarse como escenario de nuevas iniciativas para el crecimiento urbano.

Un acto que combinó historia, fe y comunidad

La ceremonia contó con la presencia de autoridades locales y provinciales, instituciones, fuerzas de seguridad, veteranos de guerra y vecinos. Durante el acto, la Banda Militar de la IIª Brigada Blindada interpretó el Himno Nacional Argentino, la Marcha de Entre Ríos y una composición especial por el centenario de la ciudad.

Las invocaciones religiosas estuvieron a cargo de representantes de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y de la parroquia local, reflejando el componente espiritual que históricamente acompaña a la comunidad crespense.

Además, actores locales ofrecieron intervenciones artísticas que repasaron tres pilares de la identidad local: la inmigración y el ferrocarril, la cultura del trabajo y el espíritu emprendedor, y la fe como elemento de cohesión social.

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El mensaje del intendente: identidad y futuro

En su discurso, el intendente Marcelo Cerutti destacó el valor de la comunidad:

“Fechas como esta sirven para frenar un poquito, mirar alrededor y valorar lo que tenemos. Una ciudad hermosa y ordenada, que crece. Pero, sobre todo, una ciudad hecha de buena gente”.

Cerutti remarcó la importancia de preservar la identidad local mientras se avanza hacia el desarrollo: “Que sigamos creciendo, apostando al trabajo, la educación, el deporte, la innovación y el progreso”.

Anuncios clave: espacio público y viviendas

Durante su intervención, el jefe comunal realizó dos anuncios centrales. Por un lado, confirmó la creación de un parque de esparcimiento en el sector sur del predio del Ejército, pensado para actividades recreativas, deportivas y familiares.

En ese marco, destacó el acompañamiento del gobernador Rogelio Frigerio en el proceso de transferencia de los terrenos a la órbita provincial y municipal, lo que permitirá planificar el desarrollo del espacio y garantizar la continuidad de actividades de instituciones locales.

Por otro lado, anunció un plan de 60 soluciones habitacionales, con una primera etapa de 25 terrenos sociales financiados en cuotas accesibles, orientados a familias que buscan acceder a su vivienda propia.

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Salud, deporte y articulación público-privada

El intendente también adelantó la creación de un espacio en el barrio San Lorenzo destinado a la atención en salud mental y adicciones, enfocado en la prevención, diagnóstico y acompañamiento.

En materia deportiva, resaltó la inauguración del salón multifuncional en la Asociación Deportiva y Cultural, fruto del trabajo conjunto entre el sector público y privado, que ya es utilizado por más de 150 deportistas.

Asimismo, subrayó iniciativas como la sala de mamografía gratuita desarrollada junto a la Fundación 1 Ángel, como ejemplo de articulación para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Innovación y desarrollo sustentable

Con una mirada puesta en el futuro, Cerutti destacó proyectos estratégicos vinculados a la innovación. Entre ellos, el desarrollo de una planta de biogás, que permitirá transformar residuos del sector avícola en energía limpia, promoviendo la economía circular.

También anunció la creación de un corredor verde que conectará Crespo con Aldea San Juan, promoviendo la movilidad sustentable y la integración regional.

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Una identidad que perdura

El aniversario fue, además de una celebración, una instancia de reflexión colectiva. Desde el municipio se destacó que Crespo es el resultado del esfuerzo de generaciones que construyeron una comunidad basada en el trabajo, la educación y el compromiso.

“Crespo no nació de la casualidad. Nació del esfuerzo”, fue uno de los conceptos que atravesó la jornada.

A 138 años de su fundación, la ciudad reafirma su esencia: crecer sin perder sus raíces, avanzar sin olvidar su identidad y proyectarse hacia el futuro con los valores que la definen.

Porque, como repiten sus habitantes con orgullo, “Crespo lindo… orgullosamente crespenses”.