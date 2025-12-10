Emiliano Stang deportirta del año
Crespo celebró la 37ª Fiesta del Deporte y distinguió a sus figuras más destacadas de 2025
El máximo galardón de la velada, Deportista del Año, fue entregado a Emiliano Stang
En la noche del martes 9 de diciembre, la ciudad de Crespo llevó adelante la 37ª edición de la Fiesta del Deporte Crespense, un tradicional encuentro que rinde homenaje al esfuerzo, la dedicación y los logros de atletas, equipos y referentes locales que marcaron el pulso deportivo del año.
El máximo galardón de la velada, Deportista del Año, fue entregado a Emiliano Stang, quien corre en TC2000. Su desempeño sólido y sostenido a lo largo de la temporada lo consolidó como una de las grandes figuras de la disciplina y como referente para las nuevas generaciones.
En la categoría Revelación Deportiva, el reconocimiento recayó en Emma Schmidt, joven patinadora artística del Club Sarmiento. Su notable evolución durante 2025, acompañada de resultados sobresalientes, la posicionó como una de las deportistas con mayor proyección dentro del patinaje local.
El premio al Equipo del Año fue para la Primera de fútbol masculino del Club Unión, conjunto que dejó una huella imborrable con dos campañas de altísimo nivel. Entre sus méritos se destacan la obtención de un campeonato y un subcampeonato, logros que reflejan el trabajo colectivo y la jerarquía deportiva alcanzada.
Además de los premios principales, más de 120 deportistas recibieron menciones por su dedicación, constancia y compromiso en cada una de sus actividades.
LOS DESTACADOS 2025
DEPORTISTA DEL AÑO 2025: EMILIANO STANG
Piloto del TC2000 con el equipo oficial Toyota y del Top Race en la estructura del Octanos Competición. Es el mejor año de su carrera en el automovilismo argentino. En el TC2000 logró cuatro victorias y fue segundo en otras cuatro carreras. Los triunfos llegaron en Oberá (Misiones), Buenos Aires, Concordia y Salta. Mientras que, llegó segundo en 9 de Julio, General Roca, Buenos Aires y Mercedes (Uruguay). Es decir que de las 10 fechas que se corrieron, en 8 fue protagonista. Se adjudicó la Copa Rookie, destinada a los debutantes en la categoría. Está 2º en el campeonato a muy pocos puntos de su compañero de equipo Matías Rossi. La última fecha será el 21 de diciembre en Junín.
En el TOP RACE subió cinco veces al podio en esta temporada. Consiguió el segundo puesto en Rosario, San Nicolás, Buenos Aires y 9 de Julio; mientras que arribó tercero en Concordia. Está 3º en el campeonato. La definición será el 21 de diciembre.
REVELACIÓN DEPORTIVA 2025: EMMA SCHMIDT
Realiza patín artístico en el Club Atlético Sarmiento. Categoría World Skate Cadetes (14 y 15 años). Campeona Panamericana Figuras Obligatorias. Campeona Nacional Absoluta Figuras Obligatorias. Cuarta en el Mundial en Figuras Obligatorias. Campeona Entrerriana en Figuras Obligatorias. Clasificada al Sudamericano en Solo Dance y en Figuras Obligatorias. Primer puesto en Figuras Obligatorias y cuarta en Solo Dance, en la Copa Nacional Apertura. Primera en Figuras Obligatorias Ws Cadete, primera en Libre B1 Cadete y segunda en Danza WS Cadete, en el cuarto Torneo Provincial. Primera en Figuras Obligatorias y quinta en Solo Dance en la Copa Nacional Clausura.
MEJOR EQUIPO DEL AÑO 2025: UNIÓN DE CRESPO
El plantel de Primera división masculina del Club Atlético Unión de Crespo tuvo una brillante temporada en la Liga de Fútbol de Paraná Campaña donde disputó dos finales. Logró el título de campeón del Torneo Apertura, lo cual marca un momento histórico para el balompié de nuestra ciudad. Además, fue subcampeón del Torneo Clausura.
También jugó el Torneo Regional Federal Amateur, organizado por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino.
TODOS LOS DEPORTISTAS DESTACADOS 2025
• DESTACADOS 2025
DEPORTE ADAPTADO
Alan Villanueva
Iván Müller
Nicolás Demartín
Emanuel Ramírez
FÚTBOL AFA
Agostina Holzheier
Aneley Güttlein
Iván Chávez
Sebastián Miño
Valentino Gassmann
FÚTBOL INFANTIL SUB 11
Bayron Fernández
Martín Eclesia
Eugenio Fontana
FÚTBOL INFANTIL SUB 13
Jonathan Mazzoni
Thiago Schmidt
Justino Franck
FÚTBOL INFANTIL SUB 15
Juan Jacob
Gustavo Neiff
Ignacio Haberkorn
FÚTBOL MAYOR SUB 17
Facundo Randisi
Alexis Giménez
Exequiel Díaz
FÚTBOL MAYOR SUB 20
Pedro Navarro
Tomás Pfarher
Benjamín Heffele
FÚTBOL MAYOR
Sebastián Prediger
Francisco Canosa
Lautaro Schoenfelt
FÚTBOL FEMENINO
Milagros Estevenazzio
Priscila Ulrich
Gilda Barreto
FÚTBOL FEMENINO INFANTIL-JUVENIL
Maitena Sena
Martina Stieben Stürtz
Evelyn Espíndola
Isabella Prediger
BASQUET MASCULINO
Francisco Folmer
Martiniano Morales
Santiago Gelroth
Thiago Castro
Ignacio Gareis
BASQUET FEMENINO
Sofía Wolf
Antonela Frickel
Lara Regner
Paulina Holzheuer
AUTOMOVILISMO
Emiliano Stang
Joel Gassmann
Claudio Franck
PELOTA PALETA
Melina Spahn
Carlos Dorato
Mauricio Farías
Máximo Sosa
PADEL MASCULINO
Martín Heffel
Nelson Cepeda
Juan Sinner
Ariel Brauer
PADEL FEMENINO
Paola Miranda
Verónica Gelroth
ATLETISMO MENORES
Estefanía Lambrecht
Keila Past
Thomas Martin
Maximiliano Sotelo
ATLETISMO JUVENILES
Jean Paul Bernat
María Victoria Repp
Luisana Schneider
ATLETISMO MÁSTER
Solange Tropini
Walter Jacob
Marcelo Past
Daniel Tablada
HOCKEY SOBRE CÉSPED
Carolina Zapata
Isabella Derfler
Martina Jacob
Jimena Canga
HOCKEY SOBRE PATINES MAYORES
Ana Lea Kremer
Vanina Geist
Desiree Spoturno
HOCKEY SOBRE PATINES INFANTILES
Mikeila Sandillu
Lara Schwindt
Yazmín Prediger
CICLISMO MENORES
Agustina Acevedo
Genaro Gareis
Emanuel Ledesma
CICLISMO MAYORES
Claudio Geist
Julio Ledesma
Diego Bierschuvall
CICLISMO RURAL BIKE
Dianela Tibaldo
Rubén Butvilofsky
Gustavo Acevedo
BOCHAS
Thiago Tablada
Alexis Barreto
Sergio Giménez
ARTES MARCIALES DE CONTACTO – BOXEO
Nicolás Sosa
Gerónimo Alvarenga
Sebastián Colli
Mateo Gallego
Augusto Sequeira
Rodrigo Pérez Bosch
TENIS
Benjamín Betancurt
Martiniano Decoud
GIMNASIA RÍTMICA
Luana Sauthier
Mía Sommer
Maitena Stürtz
GIMNASIA ARTÍSTICA
Felisa González
Paula Kessler
Luz Mangeon
PATÍN ARTÍSTICO
Emma Schmidt
Hanna Niderhaus
Victoria Folmer
Maite Rodríguez Ríos
Catalina Haberkorn
Catalina Heinzenknecht
SUP STAND UP PADDLE
María Angeles Wendler
Franco Pittavino
RUGBY MASCULINO
Juan Bikaluk
Maximiliano Seibel
Pablo Espíndola Benítez
Joaquín Krom
RUGBY FEMENINO
Micaela Warnke
Florentina Martínez
POOL
Elvio Gassmann
AJEDREZ
Evelyn Ulrich
TRIATLON-DUATLON
Silvina Wiliezko
COLOMBOFILIA
Hugo Wiesner
Jesús Jung
Gonzalo Pereyra
VOLEY FEMENINO
Candela Sian
Belén Müller
Felicia Alba
VOLEY MASCULINO
Nahuel Leaniz
Enrique Gallinger
Francisco Schell
MOTOCICLISMO
Manuel Gadea