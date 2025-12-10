En la noche del martes 9 de diciembre, la ciudad de Crespo llevó adelante la 37ª edición de la Fiesta del Deporte Crespense, un tradicional encuentro que rinde homenaje al esfuerzo, la dedicación y los logros de atletas, equipos y referentes locales que marcaron el pulso deportivo del año.

El máximo galardón de la velada, Deportista del Año, fue entregado a Emiliano Stang, quien corre en TC2000. Su desempeño sólido y sostenido a lo largo de la temporada lo consolidó como una de las grandes figuras de la disciplina y como referente para las nuevas generaciones.

En la categoría Revelación Deportiva, el reconocimiento recayó en Emma Schmidt, joven patinadora artística del Club Sarmiento. Su notable evolución durante 2025, acompañada de resultados sobresalientes, la posicionó como una de las deportistas con mayor proyección dentro del patinaje local.

El premio al Equipo del Año fue para la Primera de fútbol masculino del Club Unión, conjunto que dejó una huella imborrable con dos campañas de altísimo nivel. Entre sus méritos se destacan la obtención de un campeonato y un subcampeonato, logros que reflejan el trabajo colectivo y la jerarquía deportiva alcanzada.

Además de los premios principales, más de 120 deportistas recibieron menciones por su dedicación, constancia y compromiso en cada una de sus actividades.

LOS DESTACADOS 2025

DEPORTISTA DEL AÑO 2025: EMILIANO STANG

Piloto del TC2000 con el equipo oficial Toyota y del Top Race en la estructura del Octanos Competición. Es el mejor año de su carrera en el automovilismo argentino. En el TC2000 logró cuatro victorias y fue segundo en otras cuatro carreras. Los triunfos llegaron en Oberá (Misiones), Buenos Aires, Concordia y Salta. Mientras que, llegó segundo en 9 de Julio, General Roca, Buenos Aires y Mercedes (Uruguay). Es decir que de las 10 fechas que se corrieron, en 8 fue protagonista. Se adjudicó la Copa Rookie, destinada a los debutantes en la categoría. Está 2º en el campeonato a muy pocos puntos de su compañero de equipo Matías Rossi. La última fecha será el 21 de diciembre en Junín.

En el TOP RACE subió cinco veces al podio en esta temporada. Consiguió el segundo puesto en Rosario, San Nicolás, Buenos Aires y 9 de Julio; mientras que arribó tercero en Concordia. Está 3º en el campeonato. La definición será el 21 de diciembre.

REVELACIÓN DEPORTIVA 2025: EMMA SCHMIDT

Realiza patín artístico en el Club Atlético Sarmiento. Categoría World Skate Cadetes (14 y 15 años). Campeona Panamericana Figuras Obligatorias. Campeona Nacional Absoluta Figuras Obligatorias. Cuarta en el Mundial en Figuras Obligatorias. Campeona Entrerriana en Figuras Obligatorias. Clasificada al Sudamericano en Solo Dance y en Figuras Obligatorias. Primer puesto en Figuras Obligatorias y cuarta en Solo Dance, en la Copa Nacional Apertura. Primera en Figuras Obligatorias Ws Cadete, primera en Libre B1 Cadete y segunda en Danza WS Cadete, en el cuarto Torneo Provincial. Primera en Figuras Obligatorias y quinta en Solo Dance en la Copa Nacional Clausura.

MEJOR EQUIPO DEL AÑO 2025: UNIÓN DE CRESPO

El plantel de Primera división masculina del Club Atlético Unión de Crespo tuvo una brillante temporada en la Liga de Fútbol de Paraná Campaña donde disputó dos finales. Logró el título de campeón del Torneo Apertura, lo cual marca un momento histórico para el balompié de nuestra ciudad. Además, fue subcampeón del Torneo Clausura.

También jugó el Torneo Regional Federal Amateur, organizado por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino.

TODOS LOS DEPORTISTAS DESTACADOS 2025

• DESTACADOS 2025

DEPORTE ADAPTADO

Alan Villanueva

Iván Müller

Nicolás Demartín

Emanuel Ramírez

FÚTBOL AFA

Agostina Holzheier

Aneley Güttlein

Iván Chávez

Sebastián Miño

Valentino Gassmann

FÚTBOL INFANTIL SUB 11

Bayron Fernández

Martín Eclesia

Eugenio Fontana

FÚTBOL INFANTIL SUB 13

Jonathan Mazzoni

Thiago Schmidt

Justino Franck

FÚTBOL INFANTIL SUB 15

Juan Jacob

Gustavo Neiff

Ignacio Haberkorn

FÚTBOL MAYOR SUB 17

Facundo Randisi

Alexis Giménez

Exequiel Díaz

FÚTBOL MAYOR SUB 20

Pedro Navarro

Tomás Pfarher

Benjamín Heffele

FÚTBOL MAYOR

Sebastián Prediger

Francisco Canosa

Lautaro Schoenfelt

FÚTBOL FEMENINO

Milagros Estevenazzio

Priscila Ulrich

Gilda Barreto

FÚTBOL FEMENINO INFANTIL-JUVENIL

Maitena Sena

Martina Stieben Stürtz

Evelyn Espíndola

Isabella Prediger

BASQUET MASCULINO

Francisco Folmer

Martiniano Morales

Santiago Gelroth

Thiago Castro

Ignacio Gareis

BASQUET FEMENINO

Sofía Wolf

Antonela Frickel

Lara Regner

Paulina Holzheuer

AUTOMOVILISMO

Emiliano Stang

Joel Gassmann

Claudio Franck

PELOTA PALETA

Melina Spahn

Carlos Dorato

Mauricio Farías

Máximo Sosa

PADEL MASCULINO

Martín Heffel

Nelson Cepeda

Juan Sinner

Ariel Brauer

PADEL FEMENINO

Paola Miranda

Verónica Gelroth

ATLETISMO MENORES

Estefanía Lambrecht

Keila Past

Thomas Martin

Maximiliano Sotelo

ATLETISMO JUVENILES

Jean Paul Bernat

María Victoria Repp

Luisana Schneider

ATLETISMO MÁSTER

Solange Tropini

Walter Jacob

Marcelo Past

Daniel Tablada

HOCKEY SOBRE CÉSPED

Carolina Zapata

Isabella Derfler

Martina Jacob

Jimena Canga

HOCKEY SOBRE PATINES MAYORES

Ana Lea Kremer

Vanina Geist

Desiree Spoturno

HOCKEY SOBRE PATINES INFANTILES

Mikeila Sandillu

Lara Schwindt

Yazmín Prediger

CICLISMO MENORES

Agustina Acevedo

Genaro Gareis

Emanuel Ledesma

CICLISMO MAYORES

Claudio Geist

Julio Ledesma

Diego Bierschuvall

CICLISMO RURAL BIKE

Dianela Tibaldo

Rubén Butvilofsky

Gustavo Acevedo

BOCHAS

Thiago Tablada

Alexis Barreto

Sergio Giménez

ARTES MARCIALES DE CONTACTO – BOXEO

Nicolás Sosa

Gerónimo Alvarenga

Sebastián Colli

Mateo Gallego

Augusto Sequeira

Rodrigo Pérez Bosch

TENIS

Benjamín Betancurt

Martiniano Decoud

GIMNASIA RÍTMICA

Luana Sauthier

Mía Sommer

Maitena Stürtz

GIMNASIA ARTÍSTICA

Felisa González

Paula Kessler

Luz Mangeon

PATÍN ARTÍSTICO

Emma Schmidt

Hanna Niderhaus

Victoria Folmer

Maite Rodríguez Ríos

Catalina Haberkorn

Catalina Heinzenknecht

SUP STAND UP PADDLE

María Angeles Wendler

Franco Pittavino

RUGBY MASCULINO

Juan Bikaluk

Maximiliano Seibel

Pablo Espíndola Benítez

Joaquín Krom

RUGBY FEMENINO

Micaela Warnke

Florentina Martínez

POOL

Elvio Gassmann

AJEDREZ

Evelyn Ulrich

TRIATLON-DUATLON

Silvina Wiliezko

COLOMBOFILIA

Hugo Wiesner

Jesús Jung

Gonzalo Pereyra

VOLEY FEMENINO

Candela Sian

Belén Müller

Felicia Alba

VOLEY MASCULINO

Nahuel Leaniz

Enrique Gallinger

Francisco Schell

MOTOCICLISMO

Manuel Gadea