La actividad tuvo lugar en el Auditorio Municipal “Eva Perón” y reunió a trabajadores de prensa, comunicadores, autoridades municipales y funcionarios provinciales en un espacio de intercambio y reconocimiento a la labor periodística.

Durante el encuentro, el intendente Marcelo Cerutti destacó el aporte de los medios de comunicación al desarrollo de la comunidad y valoró el trabajo que realizan diariamente periodistas, comunicadores y equipos técnicos.

“Son un fuerte que tenemos en nuestra ciudad y forman parte de lo que somos como comunidad, con una impronta de trabajo, progreso y crecimiento”, expresó el jefe comunal. Además, subrayó la función social que cumplen los medios en el fortalecimiento de la vida democrática y la circulación de ideas.

Por su parte, el responsable del Área de Prensa y Comunicación del municipio, Nicolás Dorsch, puso en valor el trabajo conjunto que realizan quienes integran los diferentes espacios de comunicación de la ciudad y destacó el profesionalismo con que desarrollan su tarea cotidiana.

Reconocimiento a Gustavo Werner

Uno de los momentos centrales de la jornada fue el reconocimiento otorgado al periodista Gustavo Werner por su trayectoria en los medios de comunicación.

Actualmente, Werner desarrolla su actividad profesional en Paralelo 32, FM Sol y el programa Actividad Productiva, además de desempeñarse como conductor de distintos eventos sociales.

Al recibir la distinción, agradeció el reconocimiento y destacó la labor de todas las personas que forman parte de los medios de comunicación, tanto en tareas periodísticas como técnicas y administrativas.

También recordó sus inicios en la profesión y remarcó la importancia del acompañamiento de colegas y familiares a lo largo de una carrera que ya supera las dos décadas.

“Es una profesión que implica vocación de servicio y disponibilidad permanente”, expresó.

Inteligencia artificial y periodismo

La jornada incluyó además una conferencia a cargo de Federico Cioni, comunicador y especialista en transformación digital, quien brindó la charla titulada “Inteligencia Artificial, productividad y periodismo: lo que está pasando ahora”.

La exposición abordó el impacto de las nuevas tecnologías en los procesos de producción de contenidos, los cambios que atraviesan los medios de comunicación y las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para el trabajo periodístico.

Autoridades presentes

Participaron del encuentro la viceintendenta Jacinta Eberle; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos, Hernán Jacob; el secretario de Justicia, Julián Maneiro; la secretaria de Economía, Hacienda y Producción, Evangelina Schmidt; la secretaria de Infraestructura y Ambiente, Bettina Hofer; además de concejales y funcionarios municipales y provinciales.

Una fecha vinculada a la historia nacional

El Día del Periodista se celebra cada 7 de junio en conmemoración de la aparición de “La Gazeta de Buenos Ayres”, el primer periódico de la etapa independentista, fundado por Mariano Moreno en 1810.

La fecha fue instituida oficialmente en 1938 durante el Primer Congreso Nacional de Periodistas y busca destacar la importancia de la libertad de prensa y del acceso a la información como pilares fundamentales de la vida democrática.