El domingo 10 de agosto, el predio de la Fiesta Nacional de la Avicultura (FNA) se llenó de risas, música y colores. Chicos y grandes disfrutaron de una jornada especial con juegos, shows en vivo, propuestas recreativas y espacios interactivos de las distintas áreas de la Municipalidad de Crespo. El patio gastronómico y la Feria Crespo Emprende, con más de 30 expositores, completaron un evento pensado para celebrar la vida, la niñez y sus derechos.

El intendente Marcelo Cerutti recorrió el predio y dialogó con emprendedores y vecinos. “Estoy feliz porque la gente se acercó a compartir y disfrutar de estos espacios públicos que cuidamos y les ofrecemos, porque son de ellos justamente. Tuvimos una tarde de clima agradable y una exitosa concurrencia que llenó el predio”, destacó.

Vanesa Pusineri, secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano, explicó que la programación se diseñó “en función de propuestas para los niños, con la presencia de diferentes espacios municipales relacionados con el deporte, la cultura, el desarrollo humano, la salud, los jardines municipales, los talleres de educación, ambiente, salud animal, bromatología y emprendedores”.

Diversión y premios

La edición 2025 tuvo como temática central el circo, con kermés, feria y un variado menú de actividades: parque inflable, peloteros, pared de escalada, tirolesa, juegos de radio control, pintacaritas y un circuito de bicicletas organizado por el Club de Amigos del Ciclismo Crespo. También participaron las Protectoras Unidas de mascotas.

En el escenario se presentaron la Batucada “Los Horneros”, la banda Somos Rock, alumnos de canto y ensamble del Centro Cultural La Estación y del Instituto Municipal de Expresiones Folclóricas Artesanales y Artísticas (IMEFAA). El show de La Cacerola coronó la tarde antes del esperado sorteo de bicicletas.

Ganadores de las bicicletas

Rodado 24 – 18 velocidades: Maitena Hildermann (4), Eunice Ámbar Kauman (3) y Tiziano Rodríguez (7).

Rodado 26 – 18 velocidades: Sofía Ferreyra (9), Santino Furlán (11) y Salvador Ricle (13).

Feria Crespo Emprende

Más de 30 emprendedores locales expusieron sus productos, desde indumentaria y accesorios hasta artesanías y objetos en impresión 3D. “Es una vidriera para mostrar su producción y ver reflejado el crecimiento de cada emprendimiento”, señaló Vanina Schrooh, subdirectora de Empleo y Emprendedurismo.

Entre los expositores estuvo Milai Creaciones, de Elena Pastori, con su línea de cartucheras, bolsos materos, porta mate, mochilas y accesorios textiles. “La feria estuvo buenísima, pasó mucha gente y las ventas fueron muy buenas”, contó.

También se sumó Tienda Polenta, que fabrica juguetes de madera y textiles. Para su creadora, María Eugenia Garbarino, “fue una experiencia súper linda porque nos permitió que nos conozcan”.