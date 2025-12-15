La ciudad de Crespo vivió un fin de semana colmado de alegría, encuentro y espíritu festivo con la realización de la sexta edición de la Feria Navideña 2025, uno de los eventos más esperados del calendario local. La propuesta, organizada por la Municipalidad de Crespo junto al Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios, contó con la presencia de la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, autoridades nacionales, provinciales y municipales, y una multitud de vecinos y visitantes que acompañaron ambas jornadas.

Durante dos días, el centro de la ciudad se transformó en un gran paseo peatonal, iluminado con luces navideñas y colmado de sabores, música y una amplia variedad de propuestas comerciales, gastronómicas y culturales. Más de 80 emprendedores participaron de la feria, ofreciendo productos locales y generando un espacio de encuentro para toda la familia.

El intendente Marcelo Cerutti destacó la continuidad y el crecimiento del evento en su sexto año de realización. “Es importante contar con el apoyo de la provincia de Entre Ríos y con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani. Fueron más de 80 emprendedores los que participaron en esta fiesta. Fue una fiesta vivida por todos, una verdadera fiesta de la ciudad”, expresó.

En la misma línea, el presidente del Centro Comercial, Leonardo Diez, resaltó la gran convocatoria y el nivel alcanzado por la feria. “Fue hermoso ver esas imágenes de gente recorriendo la feria, no solo de Crespo, sino también de otras localidades, que ven la pujanza y el nivel comercial que tenemos. Estoy orgulloso de esta plaza comercial que nos representa. Desde el Centro Comercial, junto al municipio, los comercios y los emprendedores, estuvimos a la altura de esta propuesta”, afirmó.

Por su parte, Vanina Schrooh, responsable de la Subdirección de Empleo y Emprendedurismo, subrayó el impacto positivo del evento tanto para comerciantes como para las familias. “Es un paseo pensado para todos. Estamos muy contentos porque el clima acompañó y por la gran cantidad de personas que recorrieron el circuito”, señaló.

Acompañamiento institucional y apoyo a la economía local

La Feria Navideña 2025 contó con un importante acompañamiento institucional. Además del presidente municipal, Marcelo Cerutti, estuvo presente la vicegobernadora Alicia Aluani, quien agradeció la invitación y destacó el rol del Estado en el fortalecimiento de la economía local. “Desde el Estado siempre acompañamos a quienes emprenden, producen, generan empleo y movilizan la economía local, tan importante para el desarrollo de cada comunidad. Creemos firmemente que el desarrollo local es fundamental para las ciudades”, sostuvo.

También recorrieron los stands y comercios el diputado nacional Darío Schneider; el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos, Hernán Jacob; el secretario de Justicia, Julián Maneiro; y el secretario de Transporte, Juan Diego Elsesser. A ellos se sumaron la viceintendenta Jacinta Eberle y miembros del equipo de Gobierno local, entre ellos la secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano, Vanesa Pusineri; la secretaria de Economía, Hacienda y Producción, Evangelina Schmidt; la secretaria de Infraestructura y Ambiente, Bettina Hofer; y la responsable de la Subdirección de Empleo y Emprendedurismo, Vanina Schrooh, junto al presidente del Centro Comercial, Leonardo Diez.

El acompañamiento masivo del público fue clave para el éxito de esta sexta edición, consolidando a la Feria Navideña como un espacio de encuentro, celebración y promoción de la producción local. Desde la organización agradecieron a cada vecino y visitante que formó parte de esta gran fiesta que ya es un emblema de la ciudad de Crespo.