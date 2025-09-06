El próximo viernes 12 de septiembre de 2025, la ciudad de Crespo será sede de la Segunda Jornada del Día de la Industria, un espacio de encuentro organizado por el Parque Industrial Crespo y la Municipalidad, con el propósito de intercambiar experiencias, compartir conocimientos y fortalecer vínculos entre trabajadores, profesionales y empresas del sector productivo.

La actividad se desarrollará entre las 17:00 y las 21:30 horas, en el Salón de la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura (calle Estrada), y contará con la participación de referentes locales y especialistas invitados.

Programa de la jornada

El evento se iniciará con las palabras de apertura a cargo del presidente de la Asociación Civil Parque Industrial Crespo, Héctor Eberle, y del intendente municipal, Dr. Marcelo Cerutti. Posteriormente, se presentarán distintas disertaciones:

La experiencia del cliente en el sector industrial, a cargo de las licenciadas en Marketing Marianela Muller y Luciana Cerúndolo, socias fundadoras de Estudio 4 y docentes universitarias.

Protección de la empresa familiar según el Código Civil y Comercial Argentino, a cargo del Dr. Roberto Krochick.

Tras un coffee break, se abordará el tema “El conflicto como oportunidad y la cultura del diálogo en las empresas”, con la exposición de la abogada mediadora organizacional Elina Ruda.

Luego, se llevará adelante el espacio “Conociendo nuestras empresas”, con testimonios y experiencias de:

Miguel Campagnoni (Campagnoni),

Santiago Wasinger (Intermia SRL),

Carolina Schneider (Schneider Muebles de Baño),

Gustavo Eichhorn (Santa Isabel).

La jornada concluirá con un panel interdisciplinario de preguntas y respuestas y un lunch de camaradería.

Esta Segunda Jornada del Día de la Industria busca consolidarse como un ámbito de diálogo, aprendizaje y cooperación en la ciudad, que recibe el reconocimiento por su dinamismo productivo y la fuerza de sus empresas familiares e industriales.

La jornada es gratuita, pero los cupos son limitados. Por consultas comunicarse al correo electrónico: [email protected]