La Municipalidad de Crespo invitó a la comunidad a participar de la “Velada de lectores”, una actividad gratuita y abierta a todo público que se desarrollará el viernes 29 de agosto a las 20:00 en el Salón Municipal.

La propuesta busca homenajear el Día del Lector, instaurado en 2012 por la Ley 26.754 en conmemoración del natalicio de Jorge Luis Borges, uno de los escritores más importantes de la literatura argentina.

Una noche donde florecen las palabras

El encuentro reunirá a destacados referentes de la literatura y el arte local. Estarán presentes el escritor infantil Diego Quiroga, la escritora y artista plástica Marta Álvarez y el elenco de teatro del IMEFAA, que presentará la obra “La Solapa”.

Durante una hora, los asistentes podrán disfrutar de un espacio cultural donde la lectura, el teatro y las artes visuales se conjugan en un mismo escenario. La actividad está dirigida a escuelas, bibliotecas, lectores y al público en general interesado en sumarse a esta celebración.

Una invitación a leer y compartir

Desde la organización destacaron que la velada tiene como objetivo promover el hábito de la lectura y generar un punto de encuentro entre escritores, artistas y la comunidad. “Será una noche donde las palabras florecen y el arte se hace encuentro”, señalaron.