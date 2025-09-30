Con una variada propuesta artística y cultural, Crespo se prepara para celebrar el Día de la Danza en el marco del ciclo “Domingos en el Lago”, el próximo domingo 5 de octubre desde las 16:00 en el Anfiteatro del Lago (Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín). La actividad será gratuita y abierta a toda la comunidad.

El encuentro reunirá a distintos grupos de la ciudad y la región, destacando la danza como una expresión cultural diversa y representativa de identidades colectivas.

Una tarde de ritmo y cultura

Sobre el escenario se presentarán el Centro Cultural “La Estación”, el Grupo de Danzas del IMEFAA, el Grupo Coreográfico Alemán “Edelweiss”, el Estudio de Danzas “Serendipia”, la Academia de Baile Motus, la Academia de Danzas Árabes “Kamar”, la Compañía de Danzas Montielera y Federal, el Ballet “All Uso Nostro” de la Sociedad Italiana y el Grupo Folclórico Yerá.

La apertura estará a cargo de los talleres municipales de folklore, que sumarán música en vivo y baile para dar inicio a una jornada emotiva y festiva.

Además, la Compañía de Danzas Montielera y Federal tendrá a su cargo el servicio de cantina, con una propuesta gastronómica bien criolla: tortas fritas, hamburguesas, tortas para acompañar el mate, bebidas y agua caliente.

El cierre reunirá a todos los presentes en un baile colectivo que celebrará la identidad cultural de Crespo.

El Día Nacional de la Danza en Argentina

Cada 10 de octubre, nuestro país conmemora el Día Nacional de la Danza, en homenaje a los nueve bailarines del Ballet Estable del Teatro Colón que fallecieron en un accidente aéreo en 1971, cuando se dirigían a Chubut para brindar un espectáculo solidario.

Entre ellos se encontraban figuras destacadas como Norma Fontenla y José Neglia, recordados como referentes de la danza argentina. Un año después de la tragedia, se inauguró en la Plaza Lavalle de la Ciudad de Buenos Aires un monumento en su honor.