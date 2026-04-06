La ciudad de Crespo se prepara para vivir un mes de celebraciones en el marco de su 138º aniversario, con una amplia agenda de actividades pensadas para todos los vecinos. Desde la Municipalidad destacaron que abril representa “un mes muy especial”, en el que se busca honrar la historia local y, al mismo tiempo, proyectar el futuro de una comunidad caracterizada por el trabajo, el crecimiento y la diversidad.

El cronograma incluye propuestas educativas, culturales, deportivas y recreativas que se desarrollarán durante todo el mes, convocando a instituciones, artistas, emprendedores y vecinos en distintos espacios de la ciudad.

Educación, identidad y participación

Una de las iniciativas destacadas es el programa educativo “El Museo te Cuenta: Conocemos la Historia de Mi Ciudad”, que se desarrollará durante todo abril. La propuesta está dirigida a alumnos de tercer grado de escuelas primarias, quienes participarán de visitas guiadas por el museo y la Parroquia San José, con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre los orígenes de la ciudad.

En el plano deportivo, el 9 de abril se realizará el tradicional Cross de las Escuelas, que reunirá a estudiantes de distintos niveles en un circuito que recorrerá espacios emblemáticos como el Parque del Lago y el predio de la Fiesta Nacional de la Avicultura.

Cultura, memoria y espectáculos

La agenda cultural tendrá momentos destacados, como la obra teatral Ningún suelo más querido, que se presentará el 10 de abril en el Salón Municipal. El unipersonal rinde homenaje a las madres de los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas, abordando una de las páginas más sensibles de la historia argentina.

También se suma la presentación de libros del autor Daniel Giosa el 15 de abril en el Auditorio Municipal “Eva Perón”, con obras que invitan a reflexionar sobre educación, tecnología y sociedad.

El 18 de abril habrá doble propuesta: la inauguración de las plazas “La Paz” y “San José”, en el marco del programa “La Plaza de Mi Barrio”, y la obra teatral Zoilo de Polecía y Curandero, una puesta cargada de humor e identidad local.

Tradiciones y comunidad

Las raíces culturales tendrán un lugar central con el festival de Destrezas Criollas el 19 de abril en el Campo de la Tradición, y la recreación de un casamiento alemán el 23 de abril en el Museo Municipal del Centenario, a cargo del elenco de Alemanes del Volga, una de las comunidades que marcaron la identidad de la región.

El 24 de abril, día del aniversario, se desarrollarán los actos protocolares con ofrendas florales y el acto oficial, seguido por una peña folclórica en el Salón Esperanza, con artistas locales y regionales.

Emprendedores, música y actividades al aire libre

Durante el segundo fin de semana del mes se realizará la feria “Crespo Emprende” en el predio ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura, con la participación de más de 75 emprendedores y una variada oferta gastronómica.

La música también tendrá su espacio con el show “Ritual” de la banda Proyecto Nativos el 25 de abril, y la presentación de Los Príncipes Sinfónico junto a la Orquesta Sinfónica de Crespo el 26, en un espectáculo que combinará tradición y nuevas sonoridades.

Ese mismo día se llevará a cabo “Pedaleamos por la Fe”, una travesía de 50 kilómetros en bicicleta que recorrerá templos y capillas de la ciudad y la zona.

Concientización y cierre con deporte motor

El 29 de abril, en el marco del Día del Animal, se desarrollarán actividades de concientización sobre el cuidado responsable de mascotas en la Plaza Sarmiento, con participación de organizaciones locales.

Como cierre extendido de los festejos, Crespo será sede de la segunda fecha del Campeonato Entrerriano de Rally, que se disputará entre el 1 y el 3 de mayo en caminos de la ciudad y la región.

Con una agenda diversa y participativa, Crespo celebra un nuevo aniversario reafirmando su identidad y fortaleciendo los lazos comunitarios, en un mes que invita a compartir, recordar y proyectar el futuro de la ciudad.