“Del 24 de abril, día oficial de la creación de la ciudad, hasta el 5 de mayo, se celebraran los 130 años con actividades libres y gratuitas”, comentó la subsecretaria de Innovación Social y Participación Ciudadana, Elina Ruda en Quiero Radio.

Recordando los años de trabajo, progreso y crecimiento desde sus orígenes hasta hoy, los crespenses podrán disfrutar de diversos festejos que iniciarán “este martes por la mañana con la inauguración del nuevo espacio dispuesto frente al edificio municipal para la colocación de placas, y el nuevo mástil que se colocó corrigiendo su ubicación según el protocolo”, indicó Ruda.

A las 20:30 horas se realizará el Acto Aniversario en el Salón Esperanza de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, donde se darán los discursos protocolares y estarán presentes distintas instituciones de la ciudad, con las banderas de ceremonias. “En esta oportunidad se tiene previsto la actuación de la Orquesta de la Escuela de Música ‘Don Ramón Avero’ junto al Coro Municipal ‘Del Centenario’, próximo a cumplir 30 años de existencia. Esperamos que puedan acercarse y ser partícipes de este festejo, que conmemora la creación del coro para aquel centenario de la ciudad que tanto nos marcó” dijo Elina.

Además “por segundo año consecutivo se realizará el maratón por el aniversario de la ciudad, con la participación de las escuelas primarias y secundarias de Crespo, además de la escuela integral. Está programada para el miércoles 25 de abril, a las 10:00, y el punto de partida y llegada será el Campo de Deportes Yapeyú, donde los estudiantes recorrerán la vía aeróbica bajo la modalidad de posta”, comentó la subsecretaria de Innovación Social y Participación Ciudadana agregando que “esta actividad depende de que el clima acompañe, así que está supeditada a que no llueva. En caso de que no estén dadas las condiciones, se repogramará para otro día en acuerdo con las instituciones educativas que participan”.

Para el jueves 26 de abril, a las 20:30 horas, se presentará la obra ‘Crespo en letras’, en la Biblioteca Popular Orientación. “El grupo teatral local de improvisación ‘La.Co.Tei’, dirigido por Rubén Clavenzani, expondrá una serie de narraciones de autores crespenses. Además, participará el escritor y periodista Adolfo Golz.

Programación fin de semana

Peña y Baile

Dos actividades se realizarán en el salón polifuncional ‘Daniel Trembecki’ del Club Atlético Sarmiento. El viernes 27 de abril, desde las 21:00, dará lugar a la ‘Peña Aniversario’ con la actuación de: Bailarines del IMEFAA; Mariano Fernández; Hernán Kranewitter; La Clavija y Los Chamarriteros.

El sábado 28 de abril, desde las 22:00, habrá un baile familiar con la actuación de: Betina ‘La Voz del Corazón’; Tiana y la Cumbia; Maravillas Alemanas y desde Córdoba, Carlitos ‘Pueblo’ Rolán (histórico cantante del Cuarteto Leo, quien se encuentra celebrando 60 años junto a la música popular cordobesa).

En ambas actividades la entrada es libre y gratuita, aunque deben retirarse con anticipación (dos por persona) en los siguientes espacios públicos: Municipalidad de Crespo (mesa de entrada), IMEFAA, Centro Cultural La Estación, edificio NIDO ‘Dr. Adolfo Goldenberg’, Centro Comunitario ‘Dr. Salustiano Minguillón y Jardín Maternal ‘Barrilete de Colores’.

El Museo te cuenta

En el marco del trigésimo aniversario de la creación del Museo Municipal del Centenario, la comunidad podrá disfrutar de un recorrido histórico a ese espacio público a través de diversas imágenes. La muestra fotográfica permanecerá abierta desde el sábado 28 de abril al martes 1 de mayo, de 17:00 a 20:00.

Desde el lunes 16 de abril y hasta el miércoles 25 se vienen desarrollando actividades específicas para los chicos de 3º grado de las escuelas primarias de la ciudad.

El Lago

El domingo 29 de abril el escenario de festejos será una amplia jornada en el acceso norte ‘Presidente Raúl Ricardo Alfonsín’. A las 10:00 se comenzará con un desfile tradicionalista por las calles (Alfonsín, 9 de Julio, Otto Sagemüller, Avda. Independencia, San Martín, Entre Ríos, Buenos Aires y De las Azucenas). Luego, a partir de las 11:00, darán comienzo las destrezas criollas en el Campo de la Tradición, bajo la organización de la Agrupación Tradicionalista ‘Flor del Ceibo’ con el auspicio del municipio.

Por la tarde, desde las 17:00, en el Anfiteatro del Lago se podrá compartir y disfrutar de ‘Domingos en el Lago Aniversario’, con la presentación de un show de música y danzas. Estarán presentes las colectividades alemana, italiana, española, árabe, colombiana y venezolana. Al escenario también subirá la delegación oficial de la provincia, que presentó su espectáculo en Cosquín (Córdoba) 2018, integrada por La Banda de la Policía, músicos y bailarines entrerrianos.

Feria

Con motivo del ‘130º Aniversario de la Ciudad de Crespo’, habrá una feria local de emprendedores gastronómicos, tecnológicos, innovadores y culturales, destinado a quienes desean dar a conocer sus productos a la comunidad. Será durante tres días, en el pabellón ubicado en el predio ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura. Funcionará el sábado 28 de abril de 17:00 a 21:00; mientras que el domingo 29 y lunes 30 de abril estará abierta de 15:00 a 20:00.

Concierto

Despidiendo el mes conmemorativo el Coro Municipal ‘Del Centenario’, actualmente dirigido por Eduardo Retamar, celebrará su trigésimo aniversario, con un concierto, programado para el lunes 30 de abril, a las 21:00, en el Salón Municipal.

Acústico

El cierre de la programación para celebrar el 130º Aniversario de la Ciudad de Crespo, será el sábado 5 de mayo a las 20:30, cuando en el Museo Municipal del Centenario se presente Oscar Quesada, con el espectáculo ‘Música Acústico Nativos’.