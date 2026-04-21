La actividad tiene como objetivo recrear antiguas costumbres de los inmigrantes alemanes del Volga, incluyendo la entrada de los novios, la música, los bailes y rituales característicos como la rotura de loza, práctica que simbolizaba la buena suerte para el nuevo hogar.

“Estas bodas simbólicas destacan la identidad cultural y celebran la herencia de los inmigrantes que llegaron a la región desde 1878, principalmente a partir de 1890”, explicó Iris Schneider, responsable del museo, en diálogo con Paralelo 32. Según indicó, la propuesta busca generar “nostalgia en los mayores y sorpresa en los jóvenes”, al mostrar las diferencias entre los casamientos de antaño y los actuales.

La puesta en escena estará a cargo de un grupo proveniente de Aldea Protestante, integrado por personas de distintas edades que ya han llevado esta representación a escenarios como la ciudad de Buenos Aires y el Teatro 3 de Febrero.

Una boda cargada de rituales y simbolismo

La recreación incluirá todo el proceso tradicional del casamiento. Entre los momentos destacados, se podrá ver al novio acompañado por los bastoneros —amigos encargados de invitar a los asistentes—, quienes llevaban bastones con cintas que se ataban según la confirmación de los invitados.

También se representará la llegada a la casa de la novia, con música del histórico conjunto Los Henkel, y la participación de niños que, en alemán, recrearán el pedido simbólico de dinero para que el novio pueda llevarse a la novia. A diferencia de la actualidad, no existían padrinos únicos, sino múltiples padrinos de bautismo que acompañaban la ceremonia.

Otro aspecto distintivo era que la fecha de la boda dependía de la disponibilidad de los músicos, lo que refleja la centralidad de la música en estas celebraciones.

Tradición, comunidad y festejo colectivo

Schneider remarcó el fuerte simbolismo de estas prácticas, como la rotura de platos y loza, cuyo ruido se creía que alejaba los malos espíritus y protegía a la pareja. Además, destacó el carácter comunitario de las bodas: “Eran fiestas que podían durar varios días, con preparación previa, celebración y luego el trabajo conjunto para desarmar todo”.

Durante la jornada, también se compartirán comidas típicas como bollitos dulces elaborados con masa de pan, pasas de uva, nueces o anís, tal como se servían tradicionalmente. En lugar de torta, estos eran los protagonistas del cierre de la celebración.

La actividad contará además con la participación del Coro Municipal, que realizará diversas interpretaciones, incluyendo el Himno Alemán. El evento se desarrollará al aire libre, con un sector de la calle cerrado para garantizar el normal desarrollo. Habrá sillas disponibles y se invita a los asistentes a llevar reposeras.

La propuesta se presenta como una oportunidad para reencontrarse con la historia, valorar las tradiciones y compartir en comunidad una de las celebraciones más significativas de los antepasados de la región.