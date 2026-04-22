El inicio de las celebraciones tendrá lugar este jueves 23 de abril a las 19:00 en el Museo Municipal del Centenario, con la recreación de un casamiento tradicional de los Alemanes del Volga. La puesta en escena estará a cargo del elenco de Aldea Protestante e incluirá el recorrido por el barrio en busca de la novia, la bendición y la ceremonia simbólica, reflejando una de las tradiciones más representativas de la región.

Viernes central con actos y música

El viernes 24 de abril será la jornada central del aniversario. Las actividades comenzarán temprano con el homenaje a los forjadores de la ciudad: a las 07:30 se realizará la colocación de ofrendas florales en el Cementerio de Aldea Jacobi y a las 08:00 en el Cementerio de Crespo, con bendiciones religiosas.

A las 10:00 se llevará a cabo el acto protocolar oficial en el predio del Destacamento de Vigilancia Cuartel Crespo del Ejército Argentino, con la participación de autoridades y representantes de instituciones locales.

Por la noche, desde las 20:30, el Salón Esperanza será escenario de un festival artístico con una variada grilla musical que incluye a Juan Manuel Billat, Dúo Andariego, Laureano Ábrego y Generación Folclore. También habrá presentaciones de danzas a cargo de la Agrupación Montielera y Federal y el Ballet Folklórico del IMEFAA. El evento contará con servicio de cantina, incluyendo opciones sin TACC.

Música, deporte y encuentro comunitario

La agenda continuará el sábado 25 de abril a las 21:00 en el Salón Municipal con la presentación de “Ritual”, un show de la banda Proyecto Nativos que propone un recorrido por clásicos del rock, pensado para compartir en familia.

El domingo 26, desde las 08:00, se realizará “Pedaleamos por la Fe”, una travesía de cicloturismo organizada por Crespo Bike que recorrerá 50 kilómetros uniendo templos y capillas de la ciudad y la región. El punto de partida será el predio ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura.

Ese mismo día, a las 17:30, el Anfiteatro del Lago será sede de “Los Príncipes Sinfónico”, un espectáculo que fusionará la música popular de la reconocida banda paranaense con la Orquesta Sinfónica Municipal de Crespo y el Coro Municipal “Del Centenario”. La cantina estará a cargo del área de gimnasia rítmica del Club Sarmiento.