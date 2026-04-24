La Municipalidad de Crespo anunció una nutrida programación para conmemorar el 138º aniversario de la ciudad, que se celebra este viernes 24 de abril. Bajo el lema de valorar el esfuerzo y el trabajo comunitario como motores del crecimiento, las actividades se extenderán durante todo el fin de semana con propuestas abiertas a toda la comunidad.

“Esfuerzo y trabajo en comunidad fueron, son y serán parte fundamental del engranaje que forja el progreso colectivo”, destacaron desde el municipio, invitando a vecinos y visitantes a sumarse a los festejos.

Acto oficial: el corazón de la celebración

El acto protocolar tendrá lugar este viernes 24 de abril a las 10:00 en el Destacamento de Vigilancia Cuartel Crespo del Ejército Argentino. Participarán autoridades locales, provinciales y nacionales, junto a instituciones que forman parte del entramado social crespense.

Será el momento central para conmemorar la historia de una ciudad que se define por sus valores, su crecimiento y su identidad comunitaria.

Peña folclórica: música y tradición

La jornada continuará por la noche con la Peña Folclórica Aniversario, desde las 20:30 en el Salón Esperanza de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.

Con entrada libre y gratuita, actuarán artistas como Juan Manuel Bilat, Dúo Andariego, Laureano Ábrego y Generación Folclore. La danza también tendrá protagonismo con agrupaciones tradicionales y el Ballet Folklórico del IMEFAA, además de un cuadro especial de danzas alemán del Volga a cargo del grupo Edelweiss.

Puede interesarte

Rock para toda la familia: “Ritual”

El sábado 25 de abril a las 21:00, el Salón Municipal será escenario del concierto “Ritual”, a cargo de Proyecto Nativos.

La propuesta ofrecerá un recorrido por clásicos del rock nacional e internacional, en un formato pensado para compartir en familia y revivir canciones que marcaron distintas generaciones.

Puede interesarte

El gran cierre: “Los Príncipes Sinfónicos”

El domingo 26 de abril desde las 17:30, el Anfiteatro del Lago será sede de uno de los espectáculos más esperados: “Los Príncipes Sinfónicos”.

La propuesta reunirá a la reconocida banda Los Príncipes junto a la Orquesta Sinfónica Municipal y el Coro Municipal “Del Centenario”.

Se trata de una fusión entre música popular y formato sinfónico que promete una experiencia única, combinando tradición, emoción y calidad artística. Habrá servicio de cantina a beneficio de instituciones locales.

Solidaridad y encuentro: gran cena show

El sábado por la noche también se realizará una cena show organizada por la Cooperadora del Hogar de Ancianos San Francisco de Asís, con el objetivo de recaudar fondos. El evento contará con espectáculo musical y servicio gastronómico completo.

Actividades deportivas y recreativas

La agenda incluye múltiples propuestas deportivas durante todo el fin de semana:

Torneo de pádel en el Club Atlético Unión

Pruebas de captación del River Plate en el predio de Sarmiento

Jornadas de básquet, fútbol y vóley en distintos clubes de la ciudad

Encuentros de ligas locales y regionales

Además, el domingo se realizará la actividad “Pedaleamos por la Fe”, una propuesta de cicloturismo que recorrerá iglesias de la zona en un trayecto de aproximadamente 50 kilómetros.

Una ciudad que celebra su identidad

Con una agenda diversa que combina cultura, música, deporte y solidaridad, Crespo se prepara para vivir un nuevo aniversario reafirmando su identidad.

Las actividades, todas abiertas a la comunidad, buscan fortalecer el sentido de pertenencia y celebrar una historia construida colectivamente.