Con el feriado del 9 de Julio y el inicio del receso invernal, Crespo vivirá un fin de semana largo con una intensa agenda de propuestas culturales, recreativas, deportivas y tradicionales destinadas a vecinos y visitantes.

La programación, organizada por la Municipalidad junto a instituciones y organizadores privados, se extenderá desde el miércoles 8 hasta el domingo 12 de julio e incluirá los actos por el Día de la Independencia, espectáculos teatrales, música en vivo, actividades infantiles, ferias, competencias deportivas y un festival de jineteada.

Acto oficial por el Día de la Independencia

Las celebraciones patrias comenzarán el jueves 9 de julio con el tradicional Te Deum, previsto para las 9 en la parroquia Nuestra Señora del Rosario.

Posteriormente, desde las 10, se desarrollará el acto oficial y desfile cívico-institucional frente al Instituto Municipal de Expresiones Folklóricas, Artísticas y Artesanales (IMEFAA), sobre calle 3 de Febrero.

Vacaciones de invierno con propuestas para las familias

Coincidiendo con el inicio del receso escolar, el municipio preparó una variada agenda destinada especialmente a niños y familias.

Las actividades comenzarán el miércoles 8, de 15 a 17, en el IMEFAA, donde habrá talleres de manualidades, dibujo, confección de pulseras, flores de tela, pinta caritas, una obra de teatro, micrófono abierto para los alumnos y una merienda compartida.

La programación continuará durante todo el fin de semana con distintos espectáculos infantiles.

El jueves 9 llegará al Salón Municipal "El Explorador", un show interactivo que combina humor, música y juegos para los más pequeños.

El sábado será el turno de "Respiro de Esperanza", propuesta de ClowArte pensada para toda la familia.

Mientras que el domingo se presentará "Las increíbles historias de Bella", un espectáculo teatral con personajes clásicos, música, baile y acrobacias que invita a rescatar el valor de la imaginación y la lectura.

Una Gala Patriótica con tango

La agenda cultural incluirá también la Gala Patriótica, organizada por el Ciclo Opus.

Será el miércoles desde las 20.30 en el Salón Municipal y tendrá como protagonistas al Sexteto de Tango del ciclo junto a artistas invitados.

La propuesta forma parte de un proyecto que busca acercar a Crespo producciones musicales de carácter académico y generar espacios de desarrollo profesional para artistas locales.

Tradición y encuentro

El domingo, el Campo de la Tradición será escenario de una nueva edición del Festival de Jineteada, Destreza y Bailanta, organizado por la familia Reynoso.

La programación incluirá doce tropillas invitadas, montas especiales y espectáculos vinculados a las tradiciones criollas.

Ese mismo día, desde las 15.30, la Plaza Sarmiento recibirá una nueva edición de la feria organizada por el grupo Hecho en Crespo, donde emprendedores y artesanos locales ofrecerán sus productos.

Capacitación deportiva

El jueves, de 9 a 18, el gimnasio VidaGym será sede de un curso intensivo a cargo de Horacio Anselmi, uno de los principales especialistas argentinos en entrenamiento de potencia.

La capacitación abordará técnicas de pliometría, levantamiento olímpico y entrenamiento intermitente.

Fin de semana con mucha actividad deportiva

La agenda deportiva también tendrá un lugar destacado.

Este miércoles se definirá el Torneo Apertura femenino de básquet de la Asociación Paranaense, con Unión de Crespo recibiendo a Estudiantes de Paraná.

En fútbol infantil, el Club Atlético Sarmiento organizará el tradicional Encuentro Aniversario para las categorías más pequeñas el jueves, mientras que durante sábado y domingo será sede del Torneo "Lanús tu Amigo", reservado para categorías 2014, 2015 y 2016.

También comenzarán las finales del Torneo Apertura de las divisiones formativas de la Liga de Paraná Campaña, con participación de equipos crespenses.

La actividad futbolística se completará el domingo con la final de la categoría Sub 17, donde Unión enfrentará a Atlético Litoral de María Grande en el estadio Mundialista 25 de Agosto.

Con una programación que combina historia, cultura, entretenimiento, deporte y tradición, Crespo ofrecerá durante el fin de semana largo múltiples alternativas para disfrutar tanto en familia como con amigos, aprovechando el feriado patrio y el comienzo de las vacaciones de invierno.