La ciudad de Crespo se prepara para vivir un fin de semana lleno de propuestas culturales, recreativas y deportivas en el marco de la agenda ‘Viví Crespo’, pensada para celebrar el Día del Amigo y despedir las vacaciones de invierno. Las actividades, organizadas por el municipio y diversas instituciones locales, se desarrollarán entre el sábado 19 y el domingo 20 de julio, con entrada libre y gratuita en la mayoría de los eventos.

Una cartelera para todas las edades

Deportes, música, teatro y juegos formarán parte de un cronograma variado que invita a compartir momentos en familia o con amigos, reforzando el sentido de comunidad.

Básquet y fútbol juvenil

El sábado 19, desde las 10:00, el básquet será protagonista en el certamen de la Asociación Paranaense. La categoría U13 ‘A’ jugará la etapa de reordenamiento en la cancha del Club Unión. Participarán los equipos Unión vs. Litoral de María Grande, Neuquén de Paraná vs. Litoral, y Unión vs. Neuquén, cerrando a las 14:00.

A su vez, la ciudad será sede de un importante encuentro de fútbol infantil, con la definición de la Copa ‘Gurises’ de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. El equipo Cultural Blanco recibirá a Atlético María Grande en la categoría Sub 13, en el estadio Eduardo Stieben Wirth, desde las 13:00.

Juegos y destrezas en el Museo

También el sábado, entre las 15:00 y las 17:00, habrá un circuito de destrezas deportivas en el Museo de la Maquinaria Agrícola Antigua (Misiones y Conscripto Jacob). La actividad es gratuita, dirigida a niños y niñas desde los 5 años, quienes deberán estar acompañados por un adulto responsable.

Noche de reencuentro y música

Para quienes buscan celebrar el Día del Amigo con música y baile, el salón ‘Evelyn’ será escenario del evento “Pasaporte El Reencuentro”, que contará con la participación de los DJ Miguel Descalzo y Facundo Acevedo. Comenzará a las 23:00 del sábado y se accede por calle Florentina Gómez Miranda.

Festejo y presentación en el Club Sarmiento

El domingo 20, a las 14:00, el Club Atlético Sarmiento abrirá las puertas del estadio ‘Don César Bione’ para mostrar las obras de infraestructura realizadas en el predio. También presentará la nueva indumentaria de sus planteles mayores de fútbol y habrá partidos amistosos con divisiones formativas y exjugadores.

La jornada contará con sorteos, servicio de cantina e ingreso gratuito, con una invitación especial a colaborar con alimentos no perecederos, que serán destinados al hogar del Hospital San Francisco de Asís.

Doble función teatral para toda la familia

El Salón Municipal será sede de dos obras de teatro, con entrada libre y pensadas para todas las edades:

A las 15:00, se presenta “Los locos Adams”, interpretada por el elenco de adultos del Centro Cultural La Estación. Una comedia que combina misterio y humor, ideal para toda la familia.

A las 17:00, sube a escena “El Chavo del 8”, protagonizada por el elenco de adolescentes del mismo centro cultural. Inspirada en la clásica serie mexicana, la obra propone una tarde de nostalgia y risas en comunidad.