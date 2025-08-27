Los Bomberos Voluntarios de Crespo informaron que este martes a partir de las 15:00 horas se llevará a cabo un simulacro de incidente en la estación de servicio Axion, ubicada en la intersección de calles Estrada y San Martín.

La actividad forma parte de un ejercicio planificado de entrenamiento y coordinación entre distintos organismos de seguridad y emergencia, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta y optimizar los protocolos de actuación ante situaciones de riesgo.

Durante el simulacro se prevé el desplazamiento de móviles y personal en modo emergencia, por lo que desde Bomberos se solicita a la comunidad mantener la tranquilidad frente al sonido de sirenas, la circulación de vehículos y la presencia de operativos en la zona.

Desde la institución remarcaron que este tipo de prácticas son fundamentales para garantizar una respuesta rápida y eficiente en caso de que se produzca un evento real, a la vez que contribuyen a mejorar la coordinación interinstitucional en beneficio de la seguridad ciudadana.