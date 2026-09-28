Durante el lunes 29 de septiembre de 2026, la inestabilidad climática será protagonista en Crespo. Se esperan chubascos ligeros durante gran parte de la jornada, con una temperatura máxima de 18.6°C y una mínima de 15.1°C. Los vientos alcanzarán velocidades de hasta 29.2 km/h, mientras que la probabilidad de lluvia se mantendrá elevada, alcanzando un 91% de probabilidad total.

Para el martes 30 de septiembre de 2026, las condiciones meteorológicas mejorarán notablemente. El cielo permanecerá cubierto durante la mañana, pero se despejará hacia la tarde. La temperatura máxima llegará a los 21.1°C y la mínima descenderá a los 12.5°C. No se esperan precipitaciones para esta jornada y los vientos serán leves, con un máximo de 13.7 km/h.

Recomendaciones ante la alerta:

Ante la vigencia de la alerta amarilla, se solicita a la comunidad extremar los cuidados. Se recomienda evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al hogar.