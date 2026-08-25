El barrio Parque del Lago de Crespo continúa sumando infraestructura vial e hidráulica. En el marco del Plan Integral de Obras, la Municipalidad avanza con la pavimentación de distintas calles y con trabajos destinados a mejorar el escurrimiento del agua en una zona de la ciudad que atraviesa un proceso de crecimiento.

Hasta el momento, el programa permitió ejecutar ocho cuadras de pavimento de hormigón, tres cuadras de obras de desagüe pluvial y 180 metros de cordón cuneta.

Actualmente, las tareas se concentran en la colocación de hormigón elaborado sobre calle Dr. Ramón Carrillo, en el tramo comprendido entre Juana María Gorriti y María Segovia hasta Democracia.

Durante una recorrida por el sector, el intendente Marcelo Cerutti destacó que se trata de una intervención que combina infraestructura vial e hidráulica.

“Continuamos con el desarrollo de una obra muy importante, contemplada bajo una planificación e intervención muy amplia producto de la necesidad de infraestructura hidráulica e hídrica mediante entubamiento subterráneo para beneficiar el escurrimiento del agua en los días de lluvia”, señaló.

Según explicó el jefe comunal, la obra también apunta a mejorar la conectividad entre barrios y la seguridad vial, además de reducir los costos que generaba el deterioro de las calles de broza después de las lluvias.

“Cada vez que llovía, la piedra colocada para el afirmado de la calle se terminaba yendo al arroyo”, indicó Cerutti.

Una obra hidráulica clave para el barrio

La pavimentación de Ramón Carrillo estuvo acompañada por una intervención hidráulica de mayor alcance.

En la primera etapa se trabajó sobre la extensión de la calle, desde Tita Merello y Diamante hasta el límite con el arroyo. Antes de colocar el hormigón se realizó el entubamiento subterráneo, con la instalación de dos cámaras con sus respectivos sumideros.

También se colocaron cañerías pluviales de PVC helicoidal de 500 milímetros de diámetro para facilitar el drenaje del agua durante los días de lluvia.

La intervención alcanza aproximadamente 320 metros de cañería, colocada a ambos lados del tramo. Para concretarla fue necesario realizar excavaciones longitudinales y preparar la base con broza cemento sobre la que se instalaron los conductos.

La secretaria de Infraestructura y Ambiente, Bettina Hofer, resaltó la importancia de esta etapa de la obra.

“La canalización demanda mucho tiempo y una importante erogación económica, pero trae grandes soluciones para conducir el caudal del agua en toda esta zona cercana al arroyo”, explicó.

Más pavimento: preparan dos cuadras de calle Favaloro

El plan continuará esta semana con una nueva intervención. Está previsto comenzar con la apertura de caja y preparación del suelo para pavimentar dos cuadras de calle Dr. René Favaloro.

La obra se desarrollará desde Federación hasta la mitad de cuadra de Tita Merello/Diamante, con el objetivo de conectar ese sector con el pavimento que ya existe.

De esta manera, el municipio busca continuar ampliando la trama vial pavimentada y mejorar la conexión entre distintos sectores del barrio Parque del Lago.

Cómo funciona el sistema de consorcios para hacer obras

La Municipalidad de Crespo también recordó el mecanismo disponible para que los vecinos puedan impulsar obras de cordón cuneta y pavimentación mediante el sistema de consorcios.

Los frentistas interesados deben presentar una nota dirigida al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), especificando la obra solicitada. El documento debe estar firmado por uno de los vecinos, quien será designado como encargado del consorcio.

La solicitud puede presentarse en la Mesa de Entradas del Palacio Municipal, 25 de Mayo 943, o enviarse de manera virtual al correo [email protected].

Una vez aprobada la solicitud, se abre la carpeta del consorcio y el encargado recibe una planilla que deben completar y firmar los frentistas interesados. Allí se consignan los datos de cada propietario, los metros de frente de su inmueble, el plazo previsto para el pago y la firma correspondiente.

¿Cuántos vecinos deben adherir?

Para que el municipio considere el pedido, el consorcio debe alcanzar como mínimo la adhesión correspondiente al 75% de la extensión lineal de la obra, considerando ambas aceras y excluyendo las bocacalles.

El cálculo se realiza tomando como referencia los datos del Catastro Municipal.

Además, el inicio de la obra queda sujeto a que los frentistas hayan abonado previamente el 70% del costo total.

¿Cómo se calcula el costo de las obras?

El sistema establece una Unidad Fija (U.F.), equivalente al precio del metro cúbico de hormigón elaborado H21. A partir de ese valor se determina el costo de cada tipo de intervención.

Los valores establecidos son:

Cordón cuneta con compactación: 0,67 U.F. por metro lineal de frente.

0,67 U.F. por metro lineal de frente. Carpeta de hormigón armado o concreto asfáltico: 0,25 U.F. por metro cuadrado.

0,25 U.F. por metro cuadrado. Cordón cuneta con base compactada y pavimento: 0,34 U.F. por metro cuadrado.

0,34 U.F. por metro cuadrado. Carpeta de hormigón armado o concreto asfáltico en arterias con cordón cuneta económico: 0,32 U.F. por metro cuadrado.

0,32 U.F. por metro cuadrado. Cordón cuneta económico: 0,56 U.F. por metro lineal.

El pago puede realizarse en cuotas mensuales de hasta 0,25 metros lineales o metros cuadrados de frente. Una vez fijada la cuota, no puede reducirse por debajo del mínimo establecido.

El incumplimiento de los pagos en tiempo y forma genera los recargos e intereses previstos por la normativa municipal.

Una intervención que combina pavimento y obras hidráulicas

Con la continuidad de los trabajos en Ramón Carrillo y el próximo inicio de las tareas sobre Favaloro, el barrio Parque del Lago suma nuevas cuadras a su infraestructura urbana.

La estrategia combina pavimentación, desagües pluviales y cordón cuneta, con el objetivo de resolver problemas de transitabilidad y, especialmente, mejorar el escurrimiento del agua en un sector cercano al arroyo.