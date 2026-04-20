El intendente Marcelo Cerutti destacó la importancia del proyecto y su impacto en la comunidad: “Es un espacio destinado a las personas y familias que atraviesan la problemática de las adicciones. Desde 2016 trabajamos con programas en escuelas y clubes, pero necesitábamos un lugar físico donde la comunidad pueda identificar este servicio”.

Un espacio de referencia para la comunidad

En la misma línea, la directora de Desarrollo Humano, Eliana Wendler, remarcó el rol que cumplirá el nuevo edificio: “El espíritu es marcar un espacio donde la comunidad se acerque a plantear sus dudas sobre consumos problemáticos o salud mental. Es fundamental que la gente sepa que existe un lugar municipal para abordar esta realidad tan compleja”.

Detalles de la obra

La secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano, Vanessa Pusineri, detalló que la intervención incluye la renovación integral de aberturas, pisos y sanitarios. El inmueble contará con consultorios individuales, un área de recepción y un salón amplio destinado a encuentros grupales.

Además, explicó que el equipo profesional brindará atención sin distinción de cobertura médica: “El primer paso es la orientación y el diagnóstico. Luego se evalúa si el tratamiento puede realizarse de forma ambulatoria o si requiere otro tipo de asistencia”.

La obra se ejecuta íntegramente con recursos municipales y mano de obra local, y se prevé que el espacio pueda inaugurarse durante el mes de mayo.

Programas y dispositivos en funcionamiento

El nuevo edificio se integrará a una red de programas que el municipio ya viene desarrollando en materia de salud mental y prevención de adicciones. Entre ellos se destacan espacios de orientación familiar, acompañamiento a padres en la crianza, dispositivos para jóvenes y propuestas comunitarias como la “Juegoteca Barrial de Emociones”.

También se encuentran en funcionamiento iniciativas específicas como el espacio de “Primera Escucha”, consultorios ambulatorios para consumos problemáticos, grupos de recuperación y programas intensivos orientados a dejar de fumar o manejar el estrés y la ansiedad.

Asimismo, la atención psicológica gratuita se brinda en distintos centros de salud de la ciudad, consolidando una red de contención accesible para vecinos y vecinas.

Una política pública en crecimiento

Desde el municipio destacaron que la creación de este nuevo espacio responde a una política pública sostenida, que busca dar respuestas concretas a una problemática creciente y compleja.

Con esta obra, Crespo apunta a fortalecer la prevención, la asistencia y el acompañamiento, generando un punto de referencia claro para quienes necesiten ayuda y consolidando una mirada integral sobre la salud mental en la comunidad.