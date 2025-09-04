La Municipalidad de Crespo informó que se encuentra en marcha un proceso de ordenamiento y regularización de las residencias gerontológicas de larga estadía de la ciudad. La iniciativa surge del trabajo conjunto entre el Departamento Ejecutivo Municipal, el Concejo Deliberante y referentes de los establecimientos, con el objetivo de asegurar cuidados adecuados y de calidad para las Personas Mayores que requieren institucionalización.

Desde el municipio señalaron que se acompaña y asesora a las residencias en el cumplimiento de la Ordenanza 50/2021 y la Ley Provincial 10.932, normativas que establecen los requisitos para la obtención de habilitaciones tanto municipales como provinciales.

Beneficios de la regularización

El cumplimiento de las normativas no solo garantiza mejores condiciones de vida para los residentes, sino que también:

Facilita la realización de trámites ante distintos organismos.

Brinda mayor transparencia e información a las familias, que pueden tener la certeza de que sus seres queridos están en espacios que cumplen con los estándares de seguridad, higiene y atención.

“Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles, garantizar la seguridad, la salud y los derechos de la ciudadanía, protegiendo especialmente a las Personas Mayores”, destacaron desde la gestión local.

Residencias habilitadas

Actualmente, Crespo cuenta con seis residencias con habilitación local, de las cuales cinco ya poseen autorización provincial y la restante se encuentra en trámite. Los establecimientos son:

Hogar San Francisco de Asís

Hogar María Carolina

Hogar San José I

Hogar San José II

El Candil

Nuestro Hogar

Información y acompañamiento

Las autoridades remarcaron que este trabajo, realizado con “seriedad y responsabilidad”, busca brindar a los adultos mayores y a sus familias espacios de contención con personal capacitado y condiciones edilicias confortables.

Quienes deseen más información pueden acercarse al Centro Municipal de Día para Adultos Mayores ‘Blanca Rojas’ (Roque Sáenz Peña 1152) o a la Dirección de Desarrollo Humano (25 de Mayo 907).