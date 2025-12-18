La Municipalidad de Crespo firmó un convenio de cooperación técnica con la empresa Dosbio para avanzar en la etapa operativa del Biodigestor Municipal, ubicado en un predio de la zona del Camino del Medio. La planta venía funcionando en un período de pruebas y, con este acuerdo, se busca pasar de una fase experimental a una operación más estable, controlada y con respaldo técnico especializado.

El convenio fue rubricado por el intendente Marcelo Cerutti, en representación del municipio, y por Juan Khouri, gerente de Dosbio. El acuerdo tendrá una vigencia inicial de seis meses y permitirá incorporar experiencia técnica, ordenar procesos y capacitar al personal municipal que estará a cargo del funcionamiento del biodigestor.

Durante la firma, Cerutti destacó que el proyecto es resultado del vínculo generado a partir de las visitas del embajador de Alemania en Argentina, Dieter Lamlé, y del viaje del gobernador Rogelio Frigerio al país europeo. En ese marco, remarcó que se trata de “un escalón muy importante porque se abre una gran oportunidad de inversión para que esos recursos se transformen en energías o fertilizantes”, aunque subrayó la necesidad de avanzar con cautela y bajo condiciones técnicas adecuadas.

“El objetivo es aprender, ajustar y ganar experiencia con información real. Sabemos que son procesos que llevan tiempo y requieren orden y responsabilidad. Este convenio nos permite hacerlo de manera cuidada y con control municipal”, señaló el presidente municipal.

Por su parte, Juan Khouri explicó que Dosbio lleva una década dedicada al desarrollo de proyectos de biogás en Argentina y que recientemente se constituyó como empresa en Alemania, incorporando la innovación de producir fertilizantes a partir de procesos en plantas de biogás. Indicó que la empresa presentó estudios sobre la potencialidad de generar biocombustibles y biofertilizantes en el país, con foco en Santa Fe y Entre Ríos, y destacó a Crespo como un punto estratégico dentro del departamento Paraná.

Khouri remarcó que el proyecto se plantea como una prueba piloto con fuerte anclaje social, orientada a demostrar la posibilidad de transformar residuos orgánicos, como el guano proveniente de la producción avícola, en energía y fertilizantes sólidos. En esta primera etapa, se aprovechará la infraestructura existente del biodigestor, se invertirá en su puesta en marcha y se brindarán capacitaciones al equipo municipal. El guano será provisto inicialmente por La Agrícola Regional Coop. Ltda., con un máximo de dos toneladas diarias cuando la planta opere en régimen.

En paralelo, la empresa trabajará en estudios técnicos para una eventual escala industrial en Crespo, analizando posibles emplazamientos y avanzando en cartas de intención para el aprovechamiento de biomasa residual de la región, con especial interés en sectores productivos que buscan reducir su huella de carbono.

El convenio no implicará costos directos para el municipio, más allá de la provisión de agua y energía necesarias para el funcionamiento de la planta. Para Crespo, el acuerdo representa una oportunidad de consolidar el uso del biodigestor, mejorar la gestión de residuos y fortalecer la formación de recursos humanos locales. Para Dosbio, en tanto, significa contar con un espacio de pruebas técnicas y ensayos operativos con distintos residuos orgánicos de origen pecuario, como guano de gallina, cama de pollo y guano de cerdo.

En una segunda etapa, prevista a partir del quinto mes de operación efectiva, se integrará material orgánico generado en los procesos que se desarrollan en el Parque Ambiental, profundizando así las acciones destinadas al cuidado ambiental y al desarrollo de energías renovables en la ciudad.