En diálogo con Paralelo 32, Ríos señaló que uno de los ejes centrales del trabajo fue la reorganización de la circulación en distintos sectores de la ciudad. “Se vienen planificando y se han hecho muchas intervenciones. Trabajamos junto con el Concejo Deliberante en el cambio de circulación de alrededor de 18 calles, especialmente calles que eran doble mano y pasaron a ser mano única”, explicó.

Según detalló, esta política se implementa de manera progresiva, partiendo desde el centro hacia los barrios, con el objetivo de ordenar la trama vial, mejorar la seguridad y agilizar el tránsito.

Reductores de velocidad

Otro punto destacado fue la instalación de nuevos reductores de velocidad, principalmente en tramos rectos donde los conductores tienden a circular a alta velocidad. Se trata de tiras plásticas que obligan a disminuir la marcha sin generar daños en los vehículos.

Ríos reconoció que se evaluaron distintas alternativas: “Cuando el acceso Libertad se asfaltó, decidimos darle una oportunidad a la calle para ver qué pasaba, pero nadie bajaba la velocidad. Lamentablemente no hay otra opción. O están las sendas elevadas o los reductores”.

El funcionario subrayó que este sistema es, por ahora, el que menos impacto negativo genera. “Con los reductores de plástico no hemos tenido casi quejas. Es el sistema que menos conflictos acarrea y obliga a frenar. Además, es automático: calle que se asfalta, vecinos con quince o veinte firmas pidiendo reductores”, comentó.

En ese sentido, aclaró que la mayoría de los pedidos surgen directamente de los vecinos. “Tomamos nota, nos reunimos, evaluamos y estudiamos si es necesario. Hay calles donde no se colocan porque el tránsito no lo justifica y el pedido respondió a una situación excepcional”, explicó.

Señalización y pintura vial

Ríos también remarcó el avance en la demarcación con pintura vial, una demanda histórica de la comunidad. “Era una necesidad que la gente estaba pidiendo. Por ejemplo, la pintura en la vía aeróbica, desde Falucho a Pesante, trajo muchos beneficios. Nunca se había pintado, ni siquiera los cruces peatonales. Es un lugar muy utilizado por los crespenses y se ve claramente la función positiva que cumplen las señalizaciones”, sostuvo.

En cuanto a la cartelería, indicó que prácticamente toda la ciudad cuenta con nomencladores en las esquinas. “Prácticamente no hay esquina que no tenga su cartel, sea el barrio que sea. Sólo nos queda pendiente el loteo del Acceso Libertad”, puntualizó.

Con estas acciones, desde el área de Prevención y Seguridad Urbana se busca consolidar una ciudad más ordenada, segura y señalizada, priorizando el diálogo con los vecinos y el trabajo planificado para acompañar el crecimiento de Crespo.