En una recorrida por las obras en ejecución, el intendente Marcelo Cerutti señaló que el municipio tiene previsto avanzar con la repavimentación de calle 9 de Julio y del Acceso Presidente Arturo Illia, dos arterias que presentan sectores deteriorados por el paso del tiempo.

“Tenemos programado realizar la repavimentación de calle 9 de Julio y del Acceso Presidente Arturo Illia, tramas viales que tienen sectores dañados producto del paso del tiempo”, expresó el jefe comunal.

Trabajos en distintos barrios

Durante la recorrida, Cerutti estuvo acompañado por Bettina Hofer, con quien repasó las tareas que actualmente ejecutan las cuadrillas municipales en diversos puntos de Crespo.

Entre las obras en marcha se destacan trabajos de mantenimiento de calles y colocación de piedra basáltica triturada en los barrios Azul y San Miguel; sellado de juntas en el Parque Industrial y en distintas cuadras de la ciudad; además de pavimentación, cordón cuneta y desagües pluviales en el barrio Parque del Lago.

También se llevan adelante tareas de bacheo en calles donde se detectaron inconvenientes en la calzada.

Sectores incluidos en la repavimentación

Según se informó, en calle 9 de Julio las obras abarcarán el tramo comprendido entre Misiones y Mendoza, cubriendo aproximadamente 300 metros en el barrio San José.

En tanto, sobre el Acceso Presidente Arturo Illia se intervendrán 150 metros entre Las Palmeras y Saavedra, beneficiando a los barrios Guadalupe y San Cayetano.

Inversión de 220 millones de pesos

Para concretar estos trabajos, el municipio realizará la Licitación Pública Nº 3/2026 destinada a la contratación de obra pública, que incluirá mano de obra, maquinaria, herramientas y materiales.

La inversión prevista asciende a 220 millones de pesos e incluye tareas de saneamiento profundo, fresado, sellado de fisuras, riego de liga, riego de imprimación y colocación de concreto asfáltico.

El proyecto contempla específicamente:

212,70 m³ de saneamiento profundo con cemento.

1.734,30 m² de saneamiento profundo con mezcla asfáltica.

3.405 m² de fresado.

600 metros de sellado de fisuras.

3.405 m² de riego de liga.

1.734,30 m² de riego de imprimación.

434,14 toneladas de concreto asfáltico.

Desde el municipio destacaron que estas obras forman parte de un plan integral de mejora urbana orientado a optimizar la infraestructura vial y acompañar el crecimiento de la ciudad.