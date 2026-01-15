El miércoles 14 de enero, el intendente Marcelo Cerutti recorrió las obras junto a la secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano, Vanesa Pusineri; la secretaria de Infraestructura y Ambiente, Bettina Hofer; y la directora de Obras Públicas, Belén Ramos.

Durante la visita, el jefe comunal destacó la importancia de estas acciones para la calidad de vida de los vecinos. “Desde el inicio de la gestión venimos trabajando en la recuperación y puesta en valor de estos espacios, para que los vecinos puedan disfrutarlos y hacer uso de las plazas y parques”, expresó Cerutti.

El intendente explicó que se están desarrollando dos sectores diferenciados. El primero, ubicado sobre calle Tucumán, entre La Rioja y La Pampa, está pensado especialmente para niños de menor edad. El segundo, en la intersección de Concepción del Uruguay y Concordia, por contar con mayores dimensiones, permitirá la incorporación de una mayor variedad de juegos e instalaciones.

“Estos trabajos surgieron a partir del diálogo y el encuentro con los vecinos, una modalidad que sostenemos desde la gestión de gobierno”, remarcó Cerutti.

Por su parte, la secretaria de Infraestructura y Ambiente, Bettina Hofer, señaló que el espacio de calle Tucumán ya cuenta con arbolado, lo que favorece la generación de sectores con sombra. “Tenemos en cuenta cómo están equipadas las demás plazas de la ciudad, para aportar algún diferencial y que no solo lo disfruten los vecinos del barrio, sino también personas de otros sectores de Crespo”, indicó.

En ese sector se sumarán diez nuevas luminarias y se están instalando juegos como hamacas, calesitas, mangrullos, subibaja y elementos para calistenia. En tanto, en el espacio de mayores dimensiones se prevé la construcción de distintos playones: uno de básquet, uno deportivo con mangrullo y trepador, una cancha de fútbol, una calesita adaptada y otros juegos complementarios.

Ambos espacios contarán además con veredas perimetrales e internas, nueva iluminación, plantación de árboles y colocación de plantas, con el objetivo de generar entornos seguros, accesibles y agradables.

“Consideramos que estas inversiones son necesarias porque el barrio no contaba con espacios verdes. Estos lugares son fundamentales para la recreación y el encuentro social, tanto de niños como de adultos”, concluyeron desde el municipio.