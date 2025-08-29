La Municipalidad de Crespo continúa desarrollando acciones dentro del Plan Integral de obras públicas y puesta en valor de los espacios verdes, con el objetivo de recuperar y modernizar lugares de encuentro para la comunidad. En esta etapa, los trabajos se concentran en tres parques del Barrio Salto que cuentan con equipamiento de juegos infantiles.

El intendente Marcelo Cerutti expresó satisfacción por las obras que se realizan en el Parque Infantil “San Miguel Arcángel”, ubicado en la esquina de Entre Ríos y Güemes, que ya vuelve a recibir a niños y vecinos del sector.

“Pavimentamos una cuadra mediante el sistema de consorcio de propietarios por ahorro previo, mejoramos la iluminación, construimos veredas, hicimos correcciones en el arbolado para equilibrar sol y sombra, y colocamos nuevos juegos. Todo esto produce un alto impacto y sigue fomentando la utilización de los espacios verdes, que generan importantes beneficios en la salud de nuestra sociedad”, destacó el mandatario.

Espacios públicos de calidad

Cerutti subrayó que desde el año pasado la gestión lleva adelante un proceso de intervención en plazas, parques y en la vía aeróbica. “Consideramos que todos estos lugares cumplen una función muy importante en nuestra comunidad, ofreciendo espacios al aire libre, de calidad, para el esparcimiento y el encuentro social, atravesando todas las edades”, aseguró.

Durante la recorrida de obras, el intendente estuvo acompañado por la secretaria de Gobierno y Desarrollo Humano, Vanesa Pusineri, y la secretaria de Infraestructura y Ambiente, Bettina Hofer, quienes remarcaron que las tareas se ejecutan en base a un relevamiento realizado en los 35 espacios verdes de la ciudad.

Avances concretos del Plan Integral

Pavimentación de calles : se concretó una cuadra en calle Güemes, entre Vieytes y Falucho/Entre Ríos.

: se concretó una cuadra en calle Güemes, entre Vieytes y Falucho/Entre Ríos. Parque Infantil “San Miguel Arcángel” : reparación de juegos, poda y adecuación del entorno, instalación de luminarias LED, construcción de veredas, colocación de bancos y mesas fabricados con materiales reciclados en el Parque Ambiental, y cartel nomenclador. Próximamente, se sumará una senda peatonal sobreelevada.

: reparación de juegos, poda y adecuación del entorno, instalación de luminarias LED, construcción de veredas, colocación de bancos y mesas fabricados con materiales reciclados en el Parque Ambiental, y cartel nomenclador. Próximamente, se sumará una senda peatonal sobreelevada. Plaza ubicada en Entre Ríos, Moreno y Santa Fe : la puesta en valor incluye reparación de juegos, poda de árboles, mejora de bancos, construcción de veredas y trabajos en conjunto con una institución local.

: la puesta en valor incluye reparación de juegos, poda de árboles, mejora de bancos, construcción de veredas y trabajos en conjunto con una institución local. Parque Infantil “El Gurisito” (Avda. Ramírez y Sarmiento): se realizan tareas de mantenimiento integral.

Un proyecto que transforma la ciudad

La intervención en plazas y parques responde a una visión de ciudad que apuesta por el cuidado del ambiente, la recreación y el fortalecimiento del entramado social. Con cada obra, Crespo avanza en la consolidación de espacios públicos inclusivos, seguros y sustentables, pensados para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.