Autoridades locales recorrieron recientemente las instalaciones y detallaron el funcionamiento de este importante dispositivo de seguridad. Estuvieron presentes el intendente Marcelo Cerutti; el comisario de Crespo, Daniel Roldán; Sergio Schneider (responsable del Centro de Monitoreo); Luciano Ríos (Área de Prevención y Seguridad Urbana); y Gastón López (Área de Informática y Redes).

Seguridad, tecnología y trabajo articulado

“Desde el año pasado iniciamos este proceso de modernización y constitución de este espacio”, explicó Cerutti, quien remarcó que el Centro “funciona con personal durante las 24 horas, los 365 días del año, con el objetivo de prevenir y cuidar a nuestra comunidad”.

El intendente también subrayó la inversión en tecnología, con la incorporación de fibra óptica para potenciar el sistema de cámaras. “Estamos planificando la ampliación de la cantidad de dispositivos para cubrir nuevos sectores de la ciudad”, adelantó.

En esta línea, Cerutti destacó la labor conjunta que se realiza desde la Defensa Civil Crespo, compuesta por inspectores de tránsito, agentes de la Guardia Urbana Municipal (GUM), Policía de Entre Ríos, Bomberos Voluntarios y personal del Hospital “San Francisco de Asís”. También reconoció el acompañamiento permanente de la Asociación Vecinal de Apoyo a la Comisaría de Crespo (AVACC).

90 cámaras, monitoreo en tiempo real y expansión en marcha

Actualmente, el Centro de Monitoreo integra los sistemas de vigilancia del municipio y de la comisaría, abarcando 90 cámaras distribuidas en distintos puntos estratégicos de Crespo. Cuatro operadoras trabajan por turnos para garantizar una cobertura constante y articulada con la Policía y el Juzgado de Paz y Familia local.

“El uso de la tecnología es una tendencia en muchas ciudades de Entre Ríos. Tenemos que aprovechar estos avances para brindar la mayor seguridad posible a nuestra ciudadanía”, afirmó Sergio Schneider.

Por su parte, Gastón López detalló las mejoras en la infraestructura tecnológica: “Antes, muchas cámaras funcionaban por radioenlace. Ahora, estamos migrando a fibra óptica, lo que permite una transmisión más estable, con imágenes en alta resolución y monitoreo en tiempo real gracias a cámaras full HD y domos motorizados”.

Un sistema eficiente y coordinado

El comisario Roldán y Luciano Ríos coincidieron en que este sistema permite una mayor eficiencia en el trabajo de los distintos organismos que integran la Defensa Civil local. El acceso a imágenes en tiempo real facilita la planificación de operativos, el esclarecimiento de hechos y la rápida intervención en situaciones de emergencia.