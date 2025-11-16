La Comisaría de Crespo informó los resultados del operativo nocturno masivo desarrollado durante la noche del sábado 15 de noviembre en distintos sectores de la ciudad. El despliegue se llevó a cabo sobre calles Otto Sagemuller, Alberdi, Zona Pórtico, Buenos Aires, Las Azucenas, Los Constituyentes, Almafuerte e Independencia, con el objetivo de reforzar la prevención y el control vehicular.

El procedimiento contó con una numerosa presencia policial y la colaboración de diversas áreas de la Policía de Entre Ríos, entre ellas:

D.G.D.P. – División Operaciones y Seguridad Pública

– División Operaciones y Seguridad Pública Comisarías de Crespo, Seguí, Tabossi y María Luisa

Guardia Especial

D.G.I.I.C. – División Sustracción Automotores

– División Sustracción Automotores Tránsito Municipal

A lo largo del operativo se realizaron controles de identificación, verificación vehicular y fiscalización del cumplimiento de las normativas de circulación. Según el informe oficial, los resultados fueron los siguientes:

Personas identificadas: 270

270 Automóviles controlados: 97

97 Motovehículos controlados: 157

Como consecuencia de las inspecciones, se procedió a la retención de 2 automóviles y 13 motocicletas, estas últimas a cargo del personal de la Departamental Paraná, por infracciones a la normativa vigente.

Desde la comisaría destacaron que este tipo de operativos continuarán realizándose con frecuencia, en el marco de las acciones destinadas a mejorar la seguridad vial y prevenir conductas riesgosas en la vía pública.