Policía de Entre Ríos
Crespo: amplio operativo nocturno dejó 270 personas identificadas y 15 vehículos retenidos
La Comisaría de Crespo informó los resultados del operativo nocturno masivo desarrollado durante la noche del sábado 15 de noviembre en distintos sectores de la ciudad. El despliegue se llevó a cabo sobre calles Otto Sagemuller, Alberdi, Zona Pórtico, Buenos Aires, Las Azucenas, Los Constituyentes, Almafuerte e Independencia, con el objetivo de reforzar la prevención y el control vehicular.
El procedimiento contó con una numerosa presencia policial y la colaboración de diversas áreas de la Policía de Entre Ríos, entre ellas:
- D.G.D.P. – División Operaciones y Seguridad Pública
- Comisarías de Crespo, Seguí, Tabossi y María Luisa
- Guardia Especial
- D.G.I.I.C. – División Sustracción Automotores
- Tránsito Municipal
A lo largo del operativo se realizaron controles de identificación, verificación vehicular y fiscalización del cumplimiento de las normativas de circulación. Según el informe oficial, los resultados fueron los siguientes:
- Personas identificadas: 270
- Automóviles controlados: 97
- Motovehículos controlados: 157
Como consecuencia de las inspecciones, se procedió a la retención de 2 automóviles y 13 motocicletas, estas últimas a cargo del personal de la Departamental Paraná, por infracciones a la normativa vigente.
Desde la comisaría destacaron que este tipo de operativos continuarán realizándose con frecuencia, en el marco de las acciones destinadas a mejorar la seguridad vial y prevenir conductas riesgosas en la vía pública.