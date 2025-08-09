La Comisaría Crespo informó que, en la tarde del viernes 8 de agosto, se realizaron allanamientos en dos viviendas de la ciudad en el marco de una investigación judicial. Las medidas fueron dispuestas por el Juzgado de Garantías N° 4, a cargo del Dr. Julián Vergara, a pedido de la fiscal de Investigación y Litigación, Dra. Mercedes Nin.

Los operativos, vinculados a dos hermanos oriundos de Paraná y actualmente radicados en Crespo, se desarrollaron en los barrios Guadalupe y San Lorenzo.

En la vivienda del barrio Guadalupe, la Policía procedió al secuestro de una réplica de arma de fuego que presuntamente era utilizada como elemento de intimidación. Además, se incautaron tres envoltorios con una sustancia similar a marihuana, un frasco con mayor cantidad de la misma pasta vegetal y una pequeña balanza de precisión. Todo el material fue remitido para su análisis toxicológico a fin de confirmar su composición.

Por su parte, el allanamiento en el barrio San Lorenzo no arrojó resultados positivos, aunque los dos hombres investigados fueron correctamente identificados y quedaron supeditados a la causa judicial en curso.