La actuación policial derivó en la instrucción de actuaciones por el supuesto delito de Abuso Sexual Simple, a partir de la denuncia radicada por una madre en representación de su hija menor de edad, de 14 años.

Ante el llamado, una dotación policial se hizo presente de inmediato en la vivienda, donde se brindó contención a la víctima y se ofreció la correspondiente asistencia hospitalaria. La adolescente se encontraba bajo el resguardo de sus progenitores.

De acuerdo a lo informado, momentos antes de la llegada del personal policial, allegados a la menor habían protagonizado una agresión física contra el acusado, un hombre que se encontraba vacacionando en ese domicilio.

Puesta en conocimiento de la situación, la fiscal de Género y Abuso en turno, Dra. Agustina Pietranera, dispuso la detención del sospechado, quien previamente recibió atención médica en el Hospital San Francisco de Asís por las lesiones sufridas.

En el procedimiento, se procedió además al secuestro del arma reglamentaria del denunciado, quien resultó ser un funcionario de la Policía Federal Argentina, con prestación de servicios en la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, se dio intervención al gabinete completo de Policía Científica para la realización de pericias, y se secuestraron diversos elementos que serán incorporados a la Investigación Penal Preparatoria, los cuales fueron elevados a la Fiscalía interviniente.

Finalmente, una comisión policial trasladó al detenido hasta la capital provincial, donde se cumplimentaron las diligencias de rigor en la Oficina de Antecedentes Personales y la revisación por parte del Médico de Policía, quedando alojado en la Alcaidía de Tribunales.