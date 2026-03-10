La iniciativa busca ofrecer espacios inclusivos donde los vecinos puedan explorar distintas técnicas expresivas y participar en actividades formativas en ambientes amigables, promoviendo experiencias enriquecedoras tanto en lo individual como en lo colectivo. Desde el municipio destacaron además que estas propuestas generan importantes beneficios para la salud y el bienestar.

Las inscripciones se realizan en distintos espacios culturales y comunitarios de la ciudad de Crespo, entre ellos el Instituto Municipal de Expresiones Folclóricas Artesanales y Artísticas (IMEFAA), el Centro Cultural “La Estación”, el Museo Municipal del Centenario, el Centro Comunitario “Dr. Salustiano Minguillón”, el edificio NIDO “Dr. Adolfo Goldenberg”, el Espacio Cultural “Ramón Avero”, el Centro Municipal de Día para Adultos Mayores “Blanca Rojas” y el Área de Discapacidad.

El ciclo de clases comenzará durante la semana del lunes 16 de marzo.

Propuestas para todas las edades

En el Instituto Municipal de Expresiones Folclóricas Artesanales y Artísticas (IMEFAA) se dictarán talleres para niños y adultos como alambrismo, bordado, canto, cerámica, dibujo, folklore, fotografía, iniciación musical, macramé, maquillaje artístico, pintura, tango, teatro y tejido. Además, a partir de los 9 años se ofrecerán clases de acordeón, audioperceptiva, guitarra criolla y eléctrica, teclado y violín.

Por su parte, el Centro Cultural La Estación contará con talleres para niños y adultos que incluyen cerámica, danzas folklóricas, dibujo, teatro, instrumentos musicales, manualidades, pintura, escultura, vitrofusión y propuestas vinculadas a la música tradicional alemana.

En el Museo Municipal del Centenario se dictarán talleres para adultos de macramé y crochet, mientras que en el Centro Comunitario Dr. Salustiano Minguillón habrá propuestas de cocina saludable para adultos y dibujo para niños.

El Edificio NIDO Dr. Adolfo Goldenberg ofrecerá talleres de arte, cocina saludable, costura, dibujo y macramé para distintas edades.

También habrá actividades en el Espacio Cultural Ramón Avero, con clases de canto, ensamble musical, guitarra, iniciación musical, maquillaje, teatro y teclado.

Actividades para adultos mayores y personas con discapacidad

El Centro Municipal de Día para Adultos Mayores Blanca Rojas ofrecerá diversas propuestas recreativas y deportivas, como bochas, golf croquet, newcom para mayores de 60 años, natación, yoga, gimnasia, cocina, estimulación de la memoria, manualidades, uso del celular y nuevas tecnologías, además de cursos de italiano en distintos niveles.

En tanto, desde el Área de Discapacidad se desarrollarán talleres cognitivos, deportivos y recreativos para jóvenes y adultos con discapacidad, que incluyen disciplinas como atletismo, básquet, fútbol 5, natación, batucada, cocina, costura, manualidades y uso de redes y streaming.