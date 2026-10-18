La Municipalidad de Crespo, junto con la Dirección Provincial de Prevención y Control de Adicciones, realizará una nueva edición del Taller de Formación para Preventores Comunitarios, una propuesta orientada a fortalecer las redes locales de prevención y promover una cultura del cuidado desde una perspectiva comunitaria.

La capacitación será gratuita, presencial y estará destinada a personas que participan en organizaciones sociales, comunitarias, religiosas, barriales, deportivas y educativas, interesadas en incorporar herramientas para trabajar estas problemáticas en sus respectivos ámbitos.

El objetivo es fortalecer las capacidades de intervención territorial, favorecer la detección temprana de situaciones que requieren atención y promover el acompañamiento comunitario en articulación con los servicios de salud.

Cuatro encuentros entre octubre y noviembre

El primer encuentro se realizará el martes 20 de octubre, de 9:00 a 12:00, en el Salón Auditorio Municipal Eva Perón. La formación continuará con otras tres jornadas, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Martes 20 de octubre: el rol del preventor comunitario, las acciones de intervención en adicciones, el trabajo en terreno, la articulación con la red de prevención y asistencia y el vínculo con los servicios de salud.

el rol del preventor comunitario, las acciones de intervención en adicciones, el trabajo en terreno, la articulación con la red de prevención y asistencia y el vínculo con los servicios de salud. Martes 27 de octubre: estrategias de prevención comunitaria del consumo de sustancias, factores de riesgo y protección, dimensiones de la problemática y prácticas de consumo y cuidado.

estrategias de prevención comunitaria del consumo de sustancias, factores de riesgo y protección, dimensiones de la problemática y prácticas de consumo y cuidado. Martes 3 de noviembre: conceptos sobre sustancias psicoactivas, características, mitos y verdades, consumos digitales y aspectos legales relacionados con la temática.

conceptos sobre sustancias psicoactivas, características, mitos y verdades, consumos digitales y aspectos legales relacionados con la temática. Martes 17 de noviembre: herramientas para el trabajo territorial y estrategias de acercamiento a la comunidad.

La propuesta apunta a brindar recursos a quienes cumplen un papel de referencia en sus instituciones y espacios de participación, fortaleciendo el trabajo en red y la construcción de entornos de cuidado.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas pueden completar el formulario de inscripción a través del siguiente enlace:

Inscripción al Taller de Preventores Comunitarios

Proyectos comunitarios de la edición anterior

En la edición anterior del taller, tres instituciones de Crespo recibieron aportes económicos para desarrollar proyectos vinculados con la prevención y el acompañamiento, con el apoyo del equipo municipal de Salud Mental y Adicciones.

Las iniciativas fueron presentadas por el Club Atlético Sarmiento, la Iglesia Cristiana Evangélica de Crespo y la Escuela Provincial de Nivel Medio y Superior Técnica N.º 35 General Don José de San Martín.

“El club me cuida”, del Club Atlético Sarmiento

El proyecto contempla talleres de psicología deportiva destinados a niños y adolescentes que participan de la institución.

Jorge Schwindt, presidente del club, señaló que la entidad trabaja con alrededor de 500 chicos de distintas edades y destacó la importancia de sumar herramientas para acompañarlos durante su desarrollo.

“Sabemos que existen muchas problemáticas y queremos brindarles a los adolescentes una herramienta más para acompañarlos en su desarrollo”, expresó.

“Una luz en el barrio”, de la Iglesia Cristiana Evangélica

La propuesta está destinada a niños, adolescentes y familias del barrio San Cayetano. Busca reforzar el acompañamiento comunitario frente a situaciones vinculadas con el suicidio, las dificultades de aprendizaje, la violencia y las adicciones.

Desde la institución señalaron que el proyecto permitirá abordar necesidades para las que no siempre cuentan con profesionales suficientes.

Norberto Usinger, representante de la Iglesia, destacó el aporte para fortalecer los vínculos comunitarios. “Esto nos ayuda a involucrarnos como comunidad y a tejer una red de contención para que los chicos tengan un futuro más esperanzador. Agradecemos mucho este acompañamiento”, manifestó.

“Escuela Técnica Promotora de Salud”

La tercera iniciativa corresponde a la Escuela Provincial de Nivel Medio y Superior Técnica N.º 35 General Don José de San Martín.

Presentado por una tutora de la institución, el proyecto contempla actividades destinadas a abordar problemáticas de salud mental que atraviesan los estudiantes, con énfasis en la prevención y el acompañamiento dentro del ámbito educativo.

Las experiencias anteriores reflejan el papel que pueden desempeñar las instituciones locales en la construcción de redes de cuidado. La nueva edición del taller busca ampliar esas herramientas y fortalecer la participación comunitaria en la prevención de los consumos problemáticos y la promoción de la salud mental.