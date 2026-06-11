La Feria del Centro reúne producción del sector diseño con 60 expositores provenientes de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

El evento tendrá relevancia nacional y participación regional; cuenta con el apoyo del CFI Región Centro, el Consejo Federal de Cultura, y será visitado por funcionarios de varias provincias y de la Nación. La iniciativa se hace por segunda vez y tendrá como anfitrión a Entre Ríos.

Las actividades programadas se llevarán a cabo en el predio donde se encuentra el centro cultural provincial La Vieja Usina y el Instituto Audiovisual de Entre Ríos, ubicado en la capital entrerriana, entre el 16 y el 18 de noviembre.

Allí funcionarán stands de exhibición y venta, un patio de comidas, y se realizarán desfiles multimarcas todos los días. El espacio de encuentro contará también con música en vivo y performances, siempre interactuando artistas, gestores y productores de las tres provincias.

Los entrerrianos seleccionados

En la provincia de Entre Ríos, un jurado integrado por Gerardo Casas, Fabia Estamatti y Andrea Fontelles se encargó de seleccionar las marcas de producción entrerriana para la Feria, resultando electas siete marcas de indumentaria, seis de accesorios y seis de objetos; de entre unos 120 inscriptos de toda la provincia.

Conformarán la galería de objetos las marcas entrerrianas: GP Artesanías en Maderas; Natalia Fernández Cerámica; Cuadernos de la Casa; VitrofusionRu; Animate. Equipamiento terapéutico y didáctico; Lovely y Amuleto.

Las marcas seleccionadas para la sección indumentaria serán: Reyes Vestidos; Telar del Río; Al divino botón; Barakah; Magna Clothes; Manos Charrúas y Faxa.

Finalmente, las marcas de accesorios serán: Clandestina Accesorios, Herrería Rulox; Hilaria. Compañia de Hilos; Galizzi & Schneider; Rin Calzados y DC orfebre.

Las provincias de Santa Fe y Córdoba hicieron lo propio con su selección de marcas, escogiendo un sistema y criterio de selección propio.

Todos los productores y productoras que se inscribieron y no resultaron en la selección final serán invitados especialmente para una actividad específica dentro de la feria. Por otra parte, es importante señalar que varios de los seleccionados participan también en el programa Manos Entrerrianas llevado adelante el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia con el objetivo de poner en valor la economía social, el comercio justo y el consumo responsable, facilitando los procesos de promoción y comercialización de productos y servicios entrerrianos.

Desfile Multimarcas

Durante el evento se realizará un desfile de indumentaria y accesorios. También habrá espectáculos musicales en vivo y performances, con acceso libre y abierto al público.

Las marcas entrerrianas seleccionadas para el desfile fueron: Maquiabella (Crespo); Matías Anchorena Diseño de Autor (Concepción del Uruguay); VC Paraná (Paraná); Imperium EKV (Crespo) y Magna Clothes (Paraná). Las producciones anteriores se sumarán a otras de provincias vecinas.

Sobre la Feria

La Feria del Centro es una actividad organizada en conjunto entre los organismos de Entre Ríos, Cultura de Córdoba, y Santa Fe, que reúne artistas, productores y gestores culturales de las tres provincias, en instancias de formación, intercambios, exposición y venta. El objetivo del evento es fomentar la creación, la profesionalización y la circulación de bienes culturales con valor agregado. Asimismo, se pretende generar nuevos mercados y oportunidades para los creativos emergentes en toda la región.

La segunda edición de la Feria del Centro de Industrias Culturales hace foco en el diseño como eje temático y disciplina creativa en la que las demás confluyen. Uno de los motivos principales que fomenta esta edición, es la importante y exitosa participación que tuvo el sector diseño en la primera Feria del Centro 2017, realizada en la ciudad de Rosario. El diseño es el que logra diferenciar un producto de otro, es el que lo embellece, es el que identifica una marca o un producto, el que refuerza la ventaja comparativa, el que reafirma la calidad, el que comunica. El diseño en cualquiera de las industrias culturales es el valor agregado y particular de cada proyecto.

Se busca con la iniciativa posicionar a la provincia en el marco de la Región Centro, dando continuidad a una experiencia iniciada en 2017 por las tres provincias.

Formación

Al mismo tiempo, durante la Feria se programaran actividades de formación específicas del sector, se promoverán intercambios entre productores y se incentivarán la conformación de redes entre los participantes de las distintas provincias y los comerciantes locales. También tendrán lugar ponencias de producciones en marcha con el diseño aplicado.