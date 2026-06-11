Desde la Peña Xentenario Xeneixe manifestaron que «la idea de la campaña surgió a partir de las noticias que vemos en los medios de comunicación, referida a los que está ocurriendo en la provincia de La Pampa, y en la ciudad de Comodoro Rivadavia, luego del temporal».

Martín Zaragoza explicó a Paralelo 32 que la campaña «consiste, básicamente, en recolectar alimentos no perecederos, artículos de limpieza, desinfectantes, y mayormente, agua mineral”.

La colecta dio inicio este lunes 10, y se recibirán donaciones hasta este sábado 15 de abril, ya que las donaciones serán entregadas el domingo 16. Los lugares para recibir donaciones en Crespo son, Relojería Neiff (Moreno 1364), Grupo Suárez (Kaehler 129, Centro de Rehabilitación Silvia Decoud (Ramírez 1256), o con cualquier integrante de la peña.