El Gobierno nacional anunció un nuevo programa destinado a impulsar el mercado de créditos hipotecarios y ampliar las posibilidades de acceso a la primera vivienda. La iniciativa fue presentada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y contempla el uso de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES para otorgar financiamiento de largo plazo a las entidades bancarias.

La propuesta apunta a resolver uno de los principales problemas que enfrenta actualmente el mercado hipotecario: los bancos captan depósitos principalmente a corto plazo, mientras que los créditos para vivienda requieren plazos mucho más extensos.

Por eso, el Estado busca aportar fondeo de largo plazo para que las entidades financieras puedan aumentar la cantidad de préstamos hipotecarios disponibles.

¿De cuánto es el programa de créditos hipotecarios?

El esquema contempla un fondo total de $2 billones, con licitaciones sucesivas de $200.000 millones.

Los recursos serán adjudicados a los bancos, que deberán destinarlos exclusivamente a créditos hipotecarios para personas humanas que busquen comprar, construir, ampliar o refaccionar su primera vivienda.

Un punto importante es que no se trata de un crédito que las personas puedan solicitar directamente al Gobierno. Los interesados deberán acceder a los préstamos a través de las entidades financieras que participen del programa.

Las principales condiciones de los nuevos créditos

Entre las condiciones establecidas se destacan:

Monto total del programa: $2 billones.

$2 billones. Primera licitación: $200.000 millones.

$200.000 millones. Fuente de los fondos: FGS de ANSES.

FGS de ANSES. Destino: compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.

compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda. Plazo mínimo: 15 años.

15 años. Tasa máxima: UVA + 7,5%.

UVA + 7,5%. Monto máximo por crédito: 150.000 UVA.

150.000 UVA. Beneficiarios: personas humanas mediante entidades financieras.

Los bancos tendrán que convertir los fondos recibidos en nuevos créditos hipotecarios dentro de los 90 días corridos posteriores a la adjudicación.

Además, ninguna entidad podrá concentrar más del 20% del monto de cada licitación.

¿Cómo funcionarán las licitaciones?

El mecanismo prevé que el Estado coloque depósitos a plazo fijo en pesos ajustados por UVA más una tasa adicional.

Los bancos podrán participar en dos tramos:

• A un año: con una tasa mínima de UVA + 2,50%.

• A cinco años: con una tasa mínima de UVA + 4,50%.

De esta manera, las entidades obtendrán financiamiento de mayor plazo para poder ampliar su cartera de créditos hipotecarios.

¿Qué significa un crédito hipotecario a UVA + 7,5%?

La UVA (Unidad de Valor Adquisitivo) es una unidad cuyo valor se actualiza de acuerdo con la evolución de los precios. Por eso, en un crédito de estas características, el capital adeudado y las cuotas están vinculados a la evolución de la UVA.

Sobre ese capital actualizado se aplica la tasa de interés establecida por el banco, que en este programa no podrá superar el 7,5% anual.

Esto significa que una persona que tome uno de estos créditos deberá considerar no solamente la tasa de interés, sino también la evolución futura de la UVA.

El Gobierno fijó además un plazo mínimo de 15 años y un límite de 150.000 UVA por préstamo.

Un ejemplo de cuánto podría ser la cuota

Como referencia, el Ministerio de Economía presentó una simulación para una propiedad valuada en US$106.667.

En ese ejemplo:

El crédito cubriría el 75% del valor de la propiedad .

. El préstamo sería de aproximadamente $120.920.000 .

. La tasa utilizada en la simulación es UVA + 7% .

. El plazo sería de 25 años .

. La cuota inicial estimada sería de $865.098 .

. El ingreso neto familiar requerido sería de aproximadamente $3.460.391, considerando una relación cuota-ingreso del 25%.

Se trata de un ejemplo elaborado por el Ministerio de Economía y no de una condición que necesariamente ofrecerán todos los bancos.

¿Qué busca el Gobierno con este esquema?

El objetivo oficial es aumentar la oferta de créditos hipotecarios mediante un mecanismo que permita a los bancos acceder a financiamiento de mayor plazo.

La apuesta apunta a que una mayor disponibilidad de fondos genere más opciones para quienes buscan acceder a su primera vivienda, al mismo tiempo que se desarrolla nuevamente el mercado hipotecario.

Para los potenciales tomadores de crédito, sin embargo, será clave comparar las condiciones que ofrezca cada banco, especialmente tasa, porcentaje de financiación, cuota inicial, actualización por UVA, requisitos de ingresos y relación cuota-ingreso.

La UVA, justamente, será uno de los aspectos centrales a evaluar antes de asumir un compromiso financiero de 15, 20 o 25 años. Los créditos hipotecarios UVA están diseñados para actualizarse mediante esta unidad vinculada al CER.