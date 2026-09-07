La puesta en marcha del Beneficio Hipotecario para Agentes Públicos comenzó a generar expectativas entre los operadores inmobiliarios de Entre Ríos, que consideran que la articulación entre el IAPV y Banco Entre Ríos puede incorporar nuevos compradores al mercado de viviendas.

La línea está dirigida a trabajadores que, hasta ahora, encontraban dificultades para acceder a un crédito hipotecario y concretar la compra de una propiedad.

El préstamo contempla un monto de hasta 50.000 UVA, con un límite inicial de $100 millones, y puede financiar hasta el 75% del valor del inmueble. El plazo máximo es de 20 años y la tasa se establece en UVA más 6% anual, incluyendo un subsidio de dos puntos aportado por el IAPV.

Las condiciones definitivas del préstamo y el monto al que puede acceder cada solicitante quedan sujetos a la evaluación crediticia de Banco Entre Ríos.

Una demanda que estaba contenida

Desde el sector inmobiliario consideran que uno de los principales efectos de la nueva herramienta será permitir que familias que podían afrontar una cuota, pero no disponían del financiamiento necesario, vuelvan a evaluar la posibilidad de comprar una vivienda.

“Esta línea incorpora al mercado a familias que hasta ahora podían sostener una cuota, pero no contaban con una herramienta de financiamiento que les permitiera concretar la compra”, señaló Julieta Gross, broker de RE/MAX Por Más en Entre Ríos.

Según explicó, la posibilidad de financiar hasta el 75% del valor también amplía el universo de propiedades que pueden ser consideradas por los potenciales compradores.

El acceso efectivo dependerá, entre otros factores, del ahorro previo, los ingresos del solicitante y la tasación de la propiedad.

“Hay muchas personas que nunca evaluaron seriamente la posibilidad de comprar porque durante años el mercado funcionó prácticamente al contado. Esta herramienta abre el juego y vuelve a colocar al crédito hipotecario como un puente posible entre el alquiler y la vivienda propia”, agregó Gross.

Cómo puede impactar el crédito en el mercado inmobiliario

El movimiento generado por una operación hipotecaria puede extenderse más allá de la compra de una vivienda.

Una persona que vende una propiedad puede utilizar esos recursos para adquirir otro inmueble, construir, ampliar su vivienda o realizar una nueva inversión. De esta manera, una sola operación puede generar nuevas transacciones dentro del mercado.

“El crédito genera un círculo virtuoso. Quien compra moviliza una propiedad; quien vende puede reinvertir, construir o adquirir otra; y así comienzan a encadenarse operaciones que aportan liquidez al mercado”, explicó la representante inmobiliaria.

Como antecedente, el sector destaca que durante 2025 la relación entre hipotecas y escrituras superó el 15%, duplicando el promedio registrado durante los cinco años anteriores y alcanzando su nivel más alto desde 2018.

El efecto puede alcanzar a otros sectores

El eventual crecimiento de las compraventas también podría repercutir sobre distintas actividades vinculadas con el mercado inmobiliario.

Cada operación requiere la participación de corredores inmobiliarios, tasadores, escribanos, agrimensores, gestores, aseguradoras y otros profesionales y servicios.

A su vez, la adquisición de una vivienda suele estar acompañada por trabajos de refacción, pintura, instalaciones y equipamiento, además de la compra de muebles y electrodomésticos y la contratación de servicios de mudanza.

“El impacto alcanza a todo un entramado económico. Alrededor de cada operación trabajan profesionales, comercios, pequeñas empresas y trabajadores independientes relacionados directa o indirectamente con la vivienda. No se moviliza solamente una propiedad: se activa una cadena completa de servicios”, sostuvo Gross.

El desafío de acompañar a quienes acceden por primera vez

La llegada de nuevos compradores también plantea un desafío para las inmobiliarias, especialmente porque muchos potenciales beneficiarios podrían enfrentar por primera vez un proceso de compra mediante crédito hipotecario.

En ese contexto, desde el sector remarcan la importancia del asesoramiento profesional, desde la búsqueda de una propiedad apta para crédito hasta la comprensión de cada etapa de la operación.

“Tenemos la responsabilidad de asesorar a los potenciales compradores, ayudarlos a entender cada etapa, encontrar soluciones y alternativas, identificar propiedades aptas para crédito y acompañarlos hasta la concreción de la operación”, indicó Gross.

IAPV y Banco Entre Ríos: dos etapas para acceder al beneficio

El proceso contempla una primera instancia ante el IAPV, donde se verifica que el solicitante cumpla con los requisitos establecidos para acceder al beneficio.

Esta inscripción no significa que el crédito haya sido aprobado.

Una vez superada esa instancia, Banco Entre Ríos realiza la evaluación crediticia correspondiente y determina si el solicitante está en condiciones de acceder al préstamo y cuál será el monto que podrá obtener.

La expectativa del sector inmobiliario está puesta ahora en que esta herramienta permita transformar una demanda que durante años permaneció postergada en operaciones concretas de compra de viviendas, con un posible impacto sobre toda la cadena económica vinculada a la construcción, los servicios y el mercado inmobiliario entrerriano.