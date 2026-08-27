El Gobierno de Entre Ríos puso en marcha una nueva línea de créditos hipotecarios para trabajadores estatales de planta permanente que no tengan vivienda propia, a partir de un convenio entre el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) y el Banco Entre Ríos.

El acuerdo fue encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio y establece que la Provincia subsidiará dos puntos de la tasa de interés, lo que permitirá que los beneficiarios accedan a los préstamos con una tasa final del 6% anual.

Para esta primera etapa, el Banco Entre Ríos dispuso un cupo de $20.000 millones, con el que se estima que podrán otorgarse alrededor de 300 créditos hipotecarios.

¿Quiénes pueden acceder al crédito?

La línea está destinada a trabajadores del sector público provincial que sean empleados de planta permanente y no tengan una vivienda propia.

El proceso contempla una primera instancia de precalificación por parte del IAPV. Luego, el Banco Entre Ríos realizará la evaluación crediticia y determinará el otorgamiento del préstamo.

Según explicó el vicepresidente del IAPV, Pablo Omarini, el organismo verificará inicialmente que el solicitante sea empleado público de planta permanente y que no tenga propiedades a su nombre.

Una vez superada esa instancia, el banco se comunicará con cada persona para continuar con la gestión del crédito.

Un crédito UVA de hasta $100 millones

La línea permitirá acceder a un crédito hipotecario UVA de hasta $100 millones, con una tasa final del 6% anual, según detalló el gobernador durante la presentación.

“Estamos anunciando uno de los préstamos más accesibles que hay hoy en la Argentina para adquirir una vivienda”, afirmó Frigerio.

Uno de los objetivos planteados por la Provincia es que la cuota mensual no supere el 30% de los ingresos de los trabajadores.

El mandatario sostuvo además que se buscó establecer una cuota que, en promedio, resulte inferior a los valores de alquiler que afrontan actualmente las familias.

Se pueden sumar ingresos del grupo familiar

Otro de los aspectos destacados durante la presentación es que, para alcanzar el ingreso mínimo requerido, actualmente establecido en $1,8 millones, se pueden sumar los ingresos de cotitulares que formen parte del grupo familiar.

De esta manera, el programa busca ampliar las posibilidades de acceso para trabajadores cuyos ingresos individuales no alcancen el requisito establecido.

¿Qué viviendas se pueden comprar?

Desde el IAPV señalaron que se realizó un relevamiento del mercado inmobiliario entrerriano para determinar la viabilidad de la propuesta.

Omarini explicó que la línea permite actualmente adquirir una vivienda de hasta tres dormitorios en cualquier punto de la provincia de Entre Ríos, de acuerdo con las condiciones del programa y la evaluación crediticia correspondiente.

El funcionario agregó que el organismo trabaja además con el Colegio de Corredores para facilitar el funcionamiento de la herramienta.

¿Cómo se inicia el trámite?

El procedimiento comenzará a través del IAPV, donde los interesados deberán realizar la inscripción y la precalificación.

Según explicó Omarini, se habilitará un botón de acceso en la página oficial del organismo. Allí los interesados deberán completar sus datos para que el IAPV pueda verificar las condiciones vinculadas con el empleo público y la inexistencia de propiedades a nombre del solicitante.

Luego, quienes resulten precalificados pasarán a la instancia de evaluación crediticia del Banco Entre Ríos, que será el encargado de analizar la capacidad de pago y definir el otorgamiento del préstamo.

La Provincia subsidia la tasa

El presidente del IAPV, Manuel Schönals, explicó que la nueva herramienta forma parte de una estrategia para ampliar las alternativas de acceso a la vivienda.

“Agregamos esta nueva oferta en convenio con el Banco Entre Ríos para la compra de vivienda”, señaló.

Según detalló, el subsidio de dos puntos de tasa otorgado por el IAPV permitirá que la cuota que pagará el empleado público sea aproximadamente un 20% menor, además de reducir en una proporción similar el ingreso que debe justificar para acceder al préstamo.

El crédito se suma a otros programas del IAPV

Frigerio remarcó que esta nueva línea para trabajadores estatales se incorpora a los programas habitacionales que el IAPV ya tiene en marcha y que están destinados a otros sectores de la población.

Entre ellos mencionó Raíces, destinado a la construcción de viviendas en terreno propio.

El gobernador adelantó además que la Provincia trabaja en nuevas herramientas de financiamiento habitacional para otros sectores de la sociedad, al considerar que el acceso a la vivienda debe mantenerse como una prioridad de las políticas públicas.

“La política habitacional tiene que ser una prioridad de todos los gobiernos”, sostuvo.

La apuesta por ampliar el acceso a la vivienda

El Gobierno provincial busca, mediante este convenio, combinar el financiamiento bancario con un subsidio estatal de la tasa para facilitar el acceso de trabajadores públicos a una vivienda propia.

Frigerio volvió a plantear que el acceso al crédito hipotecario constituye una de las herramientas centrales para reducir el déficit habitacional y anticipó que la Provincia continuará trabajando en ese sentido.

La primera etapa contará con $20.000 millones de financiamiento y alrededor de 300 créditos, destinados a empleados públicos provinciales de planta permanente que cumplan con los requisitos establecidos.