Victoria.- Las autoridades sanitarias de Victoria han iniciado campañas y tomando medidas preventivas en el marco de un escenario epidemiológico que impone la combinación de las altas temperaturas estivales y el avance de la creciente del río Paraná. La situación genera un factor multiplicador para la propagación de enfermedades transmisibles, obligando a redoblar los trabajos de prevención y control en las zonas costeras, isleñas y urbanas de la región. “Si tomamos los recaudos con respecto a las medidas preventivas, la incidencia de estas patologías disminuye sustancialmente”.

Consultada sobre el abordaje de esta problemática, la titular del área de Salud de la Municipalidad, Nelly Amilibia, explicó que el avance del agua altera de manera directa el hábitat natural de la fauna silvestre y de los vectores, desplazando especies hacia las zonas pobladas y aumentando de forma exponencial los riesgos de contagio para los habitantes de la ribera y de los barrios periféricos.

“Estamos trabajando en todas las recomendaciones y visitas a la costa”, señaló la funcionaria al referirse puntualmente a la leptospirosis, una patología bacteriana de riesgo, pero tiene tratamiento. En este sentido, remarcó un aspecto clave que muchas veces se pasa por alto el rol fundamental de las mascotas en la transmisión. “Es una enfermedad transmisible a través de nuestras mascotas además de los roedores”, indicó, recordando las recomendaciones del Colegio de Médicos Veterinarios para evitar que perros y otros animales entren en contacto con aguas contaminadas.

Amilibia advirtió que los animales pueden enfermarse y contagiar a las personas, por lo que instó a reforzar la vacunación veterinaria, la desparasitación regular y evitar que beban agua de la inundación o queden atados si las familias deben trasladarse.

En una entrevista con Paralelo32 recordó que la bacteria no afecta únicamente a pobladores rurales o ribereños, “uno de los casos que tuvimos nosotros no fue en zona ribereña, sino sobre Boulevard Moreno; eran pescadores y el perro iba con ellos”. Ante un diagnóstico positivo del can se confirmó el circuito. La profesional aclaró que la enfermedad bacteriana cuenta con un tratamiento específico con antibióticos, siendo fundamental la consulta precoz ante síntomas como fiebre, dolores corporales o color amarillo en la piel, además de realizar visitas domiciliarias y chequeos a los animales del hogar.

Roedores, mosquitos y animales ponzoñosos

Por otra parte, la crecida del Paraná restringe los espacios secos para los roedores, los cuales migran masivamente hacia la costanera y las viviendas en busca de refugio y alimento. Para prevenir el hantavirus —enfermedad de origen viral—, Amilibia recomienda mantener los hogares extremadamente limpios, elevar los alimentos y materiales para evitar que los animales se acerquen, y utilizar métodos tradicionales como colgar comestibles fuera de su alcance.

Dengue

A este panorama se suma el incremento en la población de mosquitos, con especial atención en la vigilancia epidemiológica del dengue. La funcionaria destacó que el municipio lleva meses realizando tareas de descacharrización y monitoreo mediante el sistema de ovitrampas, implementado desde hace dos años en distintos puntos de la ciudad, incluyendo zonas cercanas al hospital que ya han arrojado resultados positivos.

Recordó que se trata de una especie de insecto domiciliario y hábitos nocturnos, por lo que insistió en que la limpieza de terrenos privados y el uso de repelente son responsabilidades compartidas de toda la sociedad.

Finalmente, la titular de Salud alertó sobre la aparición de animales ponzoñosos —como serpientes, arañas y alacranes— desplazados por el agua, aconsejando sacudir prendas y calzados antes de utilizarlos.